Svolta nel caso Manuela Murgia, trovate tracce di Dna maschile su slip e reggiseno della 16enne

Nuova svolta nel caso della 16enne Manuela Murgia: sui vestiti sono state rilevate tracce di Dna maschile (decine di campioni, anche su slip e reggiseno). L’ex fidanzato è indagato per omicidio e si dice pronto al confronto genetico. Proseguono gli accertamenti di Scientifica e RIS per tipizzare i profili ed escludere contaminazioni.

La svolta nel caso Manuela Murgia

A quasi 30 anni dalla morte di Manuela Murgia, avvenuta il 4 febbraio 1995 (anche se il corpo della donna venne ritrovato il 5 febbraio nella gola del canyon di Tuvixeddu, nel Cagliaritano), la Procura di Cagliari ha riaperto l’inchiesta, archiviata due volte in passato, alla luce di nuovi accertamenti sui vestiti della ragazza.

L’allora fidanzato Enrico Astero è indagato per omicidio; il suo difensore riferisce la disponibilità a fornire un campione biologico. Secondo la stampa, il prelievo comparativo non è ancora stato effettuato.

ANSA Il canyon di Tuvixeddu dove fu trovata Manuela Murgia, la 16enne trovata morta il 5 febbraio del 1995 a Cagliari

Sebbene Astero abbia respinto ogni accusa, i risultati delle nuove analisi effettuate sugli indumenti della ragazza richiederanno indagini approfondite.

I nuovi accertamenti

Nei laboratori della Polizia scientifica e dei Carabinieri del RIS sono stati estratti numerosi campioni da jeans, giubbotto e indumenti intimi di Manuela.

Le quantificazioni differiscono tra fonti, ma si tratterebbe di circa 40 tracce biologiche, molte su slip e reggiseno. Le analisi non sono però terminate, dato che le tracce degradate devono essere amplificate e tipizzate per definire profili utilizzabili e procedere ai confronti in banca dati e con l’indagato.

Eventuali contaminazioni non possono al momento essere escluse. Il gip Giorgio Altieri ha incaricato la Scientifica e il RIS di proseguire gli accertamenti biologici, dattiloscopici e merceologici sui reperti, in vista dei confronti genetici.

I dubbi della famiglia

In questi 30 anni, la famiglia di Manuela Murgia non ha mai condiviso la tesi del suicidio. Nel tempo sono stati evidenziati elementi ritenuti incongrui, come abiti e suole puliti nonostante l’area calcarea, il percorso verso il dirupo ostacolato da recinzioni e cani da guardia o il racconto di telefonate ricevute nei giorni precedenti.

Una relazione medico-legale depositata nel 2023 aveva ipotizzato abusi sessuali, investimento e successivo trascinamento del corpo.

Gli avvocati dei familiari segnalano inoltre la scomparsa di un diario della ragazza, oggetto di precedente sequestro. La riapertura ha consentito di riprendere gli esami con tecniche più avanzate, con la parte civile che si dice “soddisfatta”, ma in attesa degli esiti conclusivi.