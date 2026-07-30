Svolta nel delitto di via Poma di Simonetta Cesaroni, 7 dna recuperati e nuovi possibili indagati dopo 36 anni

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Svolta nelle indagini sul delitto di via Poma, le tracce del dna di sette persone, finora mai finite nell’inchiesta, sarebbero state individuate su un bicchiere d’acqua e una tazzina nell’elegante edificio in zona Prati, nel cuore di Roma, dove la ventenne Simonetta Cesaroni è stata uccisa con 29 coltellate il 7 agosto 1990.

I 7 dna nelle indagini di via Poma

Da quanto apprende Repubblica, le tracce di dna di sette persone sono state recuperate da un bicchiere d’acqua lasciato sul tavolo o da una tazzina di caffè appena svuotata.

Anche questi campioni sarebbero finiti davanti agli ultimi frammenti biologici sopravvissuti al tempo: le tracce isolate sul corpetto, sul reggiseno e sui calzini di Simonetta Cesaroni.

ANSA

Il confronto genetico arriva a 36 anni dal delitto di via Poma. Il 4 giugno la procura ha disposto un “accertamento tecnico irripetibile” affidato ai Ris dei carabinieri.

Le sette persone a cui apparterrebbero i dna non sono mai entrate formalmente nell’inchiesta e sarebbero cinque uomini e due donne. Secondo quanto emerge si tratta di cinque professionisti, di cui uno di altissimo livello, e due persone molto vicine a chi lavorava negli uffici di via Poma.

I loro profili genetici vengono ora comparati con quelli estratti dai reperti sequestrati nel 1990, nella speranza che anche una traccia infinitesimale possa restituire un nome rimasto nascosto per 36 anni.

Le indagini sul delitto di via Poma

Da oltre un anno e mezzo, dopo che il gip ha respinto la richiesta di archiviazione invitando gli investigatori a proseguire gli accertamenti, i carabinieri del Nucleo investigativo di via In Selci, coordinati dal sostituto procuratore Alessandro Lia, stanno rimettendo in fila tutti i tasselli del delitto di via Poma.

Decine di persone sarebbero state interrogate e sarebbero stati rivisti alibi che sembravano ormai cristallizzati.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con la massima precisione chi si trovava all’interno dell’edificio di via Poma il pomeriggio del 7 agosto 1990, quando venne uccisa Simonetta Cesaroni.

Il palazzo di via Poma

All’inizio degli anni ’90, il palazzo di via Poma ospitava gli uffici degli Ostelli della Gioventù, ma anche studi professionali e appartamenti privati. Ogni giorno nella struttura entravano decine di persone.

All’epoca, non tutti gli individui che circolavano nell’edificio vennero controllati e le prime indagini si concentrarono prevalentemente sul portiere Pietrino Vanacore.

Ora si starebbe cercando di recuperare tutti i pezzi, a partire dal riesame con le nuove tecnologie attuali dei reperti conservati. Si cerca anche di capire se Pietrino Vanacore abbia lasciato un documento in cui ha scritto quello che davvero sapeva sul delitto.

“Siamo in un momento tanto delicato quanto proficuo delle indagini – ha detto l’avvocata della famiglia Cesaroni Federica Mondani a Repubblica – gli inquirenti coordinati dal pm Alessandro Lia stanno procedendo a passi veloci senza trascurare nulla”.

“La famiglia – ha aggiunto la legale – continua a credere che il tempo possa trasformarsi in un vantaggio e che chi sa possa finalmente trovare il coraggio di parlare. Soprattutto, la procura di Roma sta dimostrando che il femminicidio di Simonetta merita di essere indagato fino in fondo. Nessuna strada deve essere esclusa”.