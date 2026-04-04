Svolta nel giallo della bimba morta a Bordighera, trovate tracce di sangue sui pantaloncini e nell'auto

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Colpo di scena nel giallo di Beatrice, la bimba di appena due anni morta a Bordighera il 9 febbraio. Secondo gli investigatori tracce di sangue sarebbero state rinvenute su un paio di pantaloncini da bambina, su un fazzoletto e all’interno dell’auto della madre Manuela Aiello. Le analisi di queste tracce sono affidate ai carabinieri del Ris che ora dovranno estrarne il Dna.

Tracce di sangue nei pantaloncini

La notizia arriva da LaPresse. Secondo gli ultimi sviluppi delle indagini, gli investigatori avrebbero rinvenuto tracce ematiche su un paio di pantaloncini presenti all’interno dell’abitazione di Montenero, a Bordighera, dove viveva la piccola Beatrice. Sarebbero pantaloncini da bambina.

Repubblica aggiunge che due settimane fa nell’auto in uso a Manuela Aiello sono state rinvenute due gocce di sangue, oltre ad altre tracce simili all’interno dell’abitazione.

ANSA

Nello specifico, spiega LaPresse, tracce ematiche potrebbero essere presenti all’interno della lavatrice. A dare una risposta saranno i carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche, che ora dovranno estrarre il Dna da quei campioni e stabilire l’identità dei profili genetici.

Non dimentichiamo, infatti, che la piccola Beatrice aveva due sorelline di 9 e 10 anni.

Le indagini

Nel frattempo si attende la relazione completa sull’autopsia condotta dal medico legale Francesco Ventura, dopo la quale potrebbe arrivare il nulla osta per i funerali di Beatrice.

Due gli scenari che gli investigatori stanno passando al setaccio: l’abitazione di Bordighera, dove – secondo Manuela Aiello – la piccola sarebbe morta il 9 febbraio, e quella di Perinaldo, dove vive Manuel Iannuzzi e dove la donna e le tre figlie potrebbero aver trascorso la notte tra l’8 e il 9, come sospettano gli investigatori.

La bimba morta a Bordighera

L’allarme è scattato intorno alle 8:30 del 9 febbraio quando Manuela Aiello, 51 anni, ha chiamato i soccorsi e ha raccontato di aver trovato la figlia Beatrice, di 2 anni, priva di sensi. Dopo i primi sospetti su un possibile malore la donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Agli investigatori ha raccontato che Beatrice sarebbe caduta dalle scale nei giorni precedenti, ma questa versione non ha convinto chi indaga. Soprattutto, non coincide con quanto stabilito dall’ispezione cadaverica durante la quale sarebbe stata trovata anche un’impronta di scarpa sul corpo della piccola.

Per lo stesso reato è indagato, ma a piede libero, il compagno Manuel Iannuzzi, residente a Perinaldo. L’uomo sostiene che quando Manuela Aiello ha lasciato la sua abitazione per fare ritorno a Bordighera la bimba era ancora viva. Il sospetto degli investigatori, invece, è che la donna possa aver fatto ritorno a casa con la bimba già deceduta.