Svolta nell'omicidio di Fabiana Piccioni, trovata morta carbonizzata a Giulianova: indagato un operaio 57enne

C’è un indagato per l’omicidio di Fabiana Piccioni, la donna di 47 anni trovata morta carbonizzata il 9 gennaio scorso a Giulianova, in provincia di Teramo. Si tratta di un uomo di 57 anni, un operaio albanese residente nel comune abruzzese, che sarebbe stata l’ultima persona a vedere viva l’estetista. Sequestri nell’abitazione dell’uomo, indagini in corso.

L’omicidio di Fabiana Piccioni

Lo scorso giovedì 9 gennaio il corpo di Fabiana Piccioni è stato ritrovato semicarbonizzato nelle campagne di Giulianova, comune della provincia di Teramo, in Abruzzo. La donna era scomparsa dopo essere stata a casa dei genitori una settimana prima, che ne avevano poi denunciato la scomparsa.

Il corpo privo di vita dell’estetista 47 era stato ritrovato per caso da alcuni cacciatori, che lo hanno intravisto nel mezzo della vegetazione.

Fonte foto: IPA Il luogo del ritrovamento del corpo di Fabiana Piccioni a Giulianova: c’è ora un sospettato per l’omicidio della donna

Fin da subito si è pensato che la donna, identificata grazie a un tatuaggio, sia stata vittima di un femminicidio. Ora, a distanza di tre mesi dall’accaduto, c’è un indagato.

Un indagato a Giulianova

Nella giornata di oggi – giovedì 3 marzo 2025 – i Carabinieri di Teramo hanno iscritto nel registro degli indagati un uomo di 57 anni, residente proprio a Giulianova. Si tratta di un operaio albanese, che in mattinata ha visto gli agenti presentarsi presso la sua abitazione.

Le Forze dell’Ordine, guidate dal tenente colonnello Carmelo Grasso, hanno difatti perquisito l’appartamento dell’uomo, sequestrando tutti i dispositivi elettronici presenti, smartphone compresi.

L’uomo, titolare di un’impresa di pulizie, era un amico della vittima, e sarebbe stata l’ultima persona a vedere in vita Fabiana Piccioni, ritrovata poi morta seminuda, con le analisi sul corpo che hanno evidenziato l’assunzione di un mix letale di cocaina e oppiacei.

Le indagini dei Carabinieri

Stando a quanto riportato anche da Ansa, in seguito alla scomparsa di Fabiana Piccioni l’uomo aveva lasciato l’Italia per tornare in Albania, abbandonando ogni proprietà personale, comprese quelle relative alla sua attività lavorativa.

Come spiegato dal colonnello Pasquale Saccone, comandante provinciale dell’Arma di Teramo, risalire all’uomo “è stato complicato, soprattutto perché negli ambienti della droga si coprivano a vicenda”.

Grazie però a un lavoro sulle testimonianze e sulle immagini delle videocamere di sorveglianza, le FdO sono riuscite a risalire all’uomo, che si trova ancora in Albania ma non è considerato irreperibile. Il 47enne è accusato di spaccio di droga, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere.