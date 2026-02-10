Svolta nell'omicidio di Mansouri ucciso a Rogoredo, nessun impronta sull'arma e mistero sullo sparo rimbalzato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nelle indagini sulla morte di Abderrahim Mansouri a Rogoredo sono emersi due nuovi elementi. Non sono state rinvenute impronte sull’arma che Mansouri avrebbe puntato contro il poliziotto che ha esploso il colpo che ha ucciso il 28enne. Il proiettile sarebbe invece deformato, segno che potrebbe essere rimbalzato contro qualcosa prima di colpire il cranio della vittima.

La morte di Mansouri a Rogoredo

Il 26 gennaio scorso, durante un controllo antidroga a Rogoredo, periferia sudest di Milano, un agente di polizia in borghese ha sparato un colpo di pistola che ha causato la morte di Abderrahim Mansouri, 28 anni, sospettato di essere uno spacciatore.

Il poliziotto ha sostenuto che Mansouri gli avrebbe puntato contro una pistola e che quindi avrebbe sparato per legittima difesa, temendo per la propria vita.

ANSA

Gli avvocati della famiglia della vittima sostengono invece che il proiettile abbia colpito Mansouri mentre questi era girato di spalle per fuggire dalle forze dell’ordine.

Nessuna impronta sulla pistola di Mansouri

A sostegno della tesi degli avvocati della famiglia di Mansouri c’è un recente risultato forense sulla pistola del 28enne, che secondo la ricostruzione dell’agente di polizia, il 28enne avrebbe impugnato.

Sull’arma, poi risultata caricata a salve, non sarebbero state trovate impronte riconducibili a un’impugnatura. Risultato che avvalora la tesi degli avvocati.

Gli esami sull’arma non sono però completi. Mancano ancora quelli genetici, che potrebbero rivelare altre tracce, ma che richiederanno ancora una settimana per essere completati.

Il proiettile potrebbe essere rimbalzato

A sostegno della posizione del poliziotto arriva invece il risultato delle analisi forensi sul proiettile che ha causato la morte di Mansouri.

Gli esami hanno infatti riscontrato deformazioni che sono compatibili con un impatto con un ostacolo precedente a quello con il cranio del 28enne. Inoltre, sul proiettile sono state rinvenute sostanze estranee.

Questi indizi potrebbero supportare uno sparo a terra, dove il proiettile sarebbe rimbalzato, sporcandosi con le “sostanze estranee” rilevate, per poi dirigersi verso Mansouri.

Questi esami hanno assunto un’importanza ancora maggiore dopo che l’autopsia sul corpo del ragazzo ha dato esito incerto, senza aiutare la ricostruzione in nessun modo.