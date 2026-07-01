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È di tre arresti e tre denunce il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri a Copertino (Lecce), dove sono stati eseguiti provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di omicidio e tentato omicidio aggravati dalla premeditazione e dal metodo mafioso. L’azione, maturata in un contesto di criminalità organizzata, sarebbe scaturita da una vicenda di tentata estorsione degenerata in un agguato mortale, avvenuto l’11 aprile 2026 davanti a un circolo ricreativo.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nelle prime ore della mattinata odierna il Comando Provinciale di Lecce, con il supporto della Compagnia di Gallipoli, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Cinofili, ha eseguito a Copertino tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. I provvedimenti, emessi dal G.I.P. del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno colpito tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, di omicidio e tentato omicidio in concorso, aggravati dalla premeditazione e dal metodo mafioso.

L’indagine trae origine dal grave fatto di sangue avvenuto l’11 aprile 2026 a Copertino, davanti al circolo ricreativo “The Club”. In quella circostanza, Stefano Tomeo, 42enne del luogo, era arrivato a bordo di un’auto guidata da un amico 56enne. Dopo essere sceso dal veicolo, Tomeo è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al petto che lo ha ucciso. Nei secondi successivi, l’autore dell’agguato ha esploso altri due colpi contro l’auto, tentando di colpire anche il conducente, che è riuscito a sottrarsi all’azione. Uno dei proiettili ha attraversato il parabrezza e si è conficcato nel sedile del conducente, mentre l’altro ha colpito la carrozzeria senza raggiungere il bersaglio.

Un delitto pianificato e il contesto mafioso

Quella che inizialmente era apparsa come un’esecuzione legata alla criminalità locale, si è rivelata, al termine delle indagini, il risultato di un piano accuratamente preparato. Il movente sarebbe nato da una vicenda apparentemente banale, degenerata fino a sfociare in un omicidio consumato in pieno centro, davanti a numerosi testimoni. Le indagini hanno permesso di ricostruire la preparazione e l’esecuzione dell’agguato, evidenziando la premeditazione e il coinvolgimento di soggetti legati alla criminalità organizzata.

Le fasi dell’indagine: intercettazioni e videosorveglianza

L’attività investigativa, avviata nell’immediatezza dei fatti dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce e dalla Compagnia di Gallipoli, si è sviluppata in un contesto complesso, segnato da omertà e reticenza dei presenti. Attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, analisi dei tabulati, accertamenti tecnici e una meticolosa acquisizione delle immagini di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’agguato. Fondamentale è stata la ricerca di telecamere private e commerciali lungo le vie percorse dall’autore materiale, che ha permesso di documentare gli spostamenti prima e dopo l’agguato, fino alla fuga a forte velocità e senza rispetto della segnaletica stradale.

Il movente: una tentata estorsione degenerata in omicidio

Le indagini hanno accertato che il vero obiettivo dell’agguato non era Stefano Tomeo, ma il 56enne che lo aveva accompagnato. Quest’ultimo, denunciato per tentata estorsione, alcuni mesi prima aveva concesso in locazione un’abitazione a un infermiere 53enne di Copertino. Dopo la fine del rapporto locativo, avrebbe continuato a pretendere il pagamento di presunte somme relative a bollette insolute, ricorrendo a reiterate minacce e prospettando la morte dell’infermiere. Esasperato, l’infermiere si è rivolto a un 61enne, storico esponente della Sacra Corona Unita, ritenendolo l’unico in grado di porre fine alle minacce grazie alla sua capacità intimidatoria nel territorio di Copertino. Da qui ha preso forma il piano criminoso che ha portato all’agguato.

La pianificazione dell’agguato

Sin dalla mattina dell’11 aprile, dopo essere stato informato delle minacce, il 61enne, con il coinvolgimento di un 49enne – cognato dell’ergastolano e cugino dell’infermiere – ha organizzato un incontro con il 56enne davanti al circolo “The Club”. Circa venti minuti prima dell’agguato, i tre si sono riuniti nei pressi del locale per definire gli ultimi dettagli. L’infermiere ha poi contattato telefonicamente il 56enne invitandolo all’appuntamento, mentre il 61enne si è recato a casa per recuperare l’arma da fuoco e si è appostato in via Nino Bixio, lungo il percorso delle vittime. Il 49enne ha svolto un ruolo di raccordo e coordinamento tra i partecipanti, contribuendo alla pianificazione e realizzazione dell’azione delittuosa.

L’esecuzione dell’agguato

Quando l’auto è arrivata davanti al circolo, il 56enne ha arrestato la marcia e Tomeo è sceso dal lato passeggero. Dopo pochi passi, è stato raggiunto al petto da un unico colpo d’arma da fuoco che lo ha ucciso. Nei secondi successivi, il 61enne ha rivolto l’arma verso il conducente, esplodendo altri due colpi contro il parabrezza nel tentativo di uccidere anche il 56enne, che è riuscito a sottrarsi all’agguato. L’intera azione si è consumata in pochi istanti, davanti a numerose persone.

Il contesto mafioso e la figura del 61enne

Secondo la ricostruzione investigativa, l’agguato presenta caratteristiche tipiche delle azioni maturate in un contesto di criminalità mafiosa: premeditazione, esecuzione in luogo pubblico, freddezza e finalità punitiva. L’autore materiale è un 61enne, storico esponente della Sacra Corona Unita, già condannato all’ergastolo nel “2° Maxi Processo” contro l’organizzazione mafiosa salentina. All’epoca era ritenuto uno degli esecutori materiali del clan D.T. di Campi Salentina durante la sanguinosa contrapposizione con il clan Tornese di Monteroni, culminata in numerosi omicidi per il controllo del territorio e delle attività illecite. Al momento dell’agguato stava scontando la pena in regime di detenzione domiciliare. Le modalità dell’azione, compiuta a volto scoperto e senza tentativi di occultamento, evidenziano la sicurezza con cui il 61enne riteneva di poter agire, confidando in un contesto di assoggettamento e omertà.

Omertà e reticenza: il comportamento dei presenti

Emblematico il comportamento dei numerosi presenti: nonostante le richieste di aiuto del 56enne mentre cercava di soccorrere S.T., nessuno ha allertato tempestivamente il 118 o le Forze dell’Ordine. Alcuni testimoni hanno reso dichiarazioni reticenti o non veritiere, nel tentativo di ostacolare la ricostruzione dei fatti.

Nell’ambito della stessa indagine, è stato denunciato in stato di libertà il 56enne sopravvissuto all’agguato, ritenuto responsabile della tentata estorsione che ha originato la vicenda. Denunciati anche il gestore del circolo “The Club”, che avrebbe reso dichiarazioni reticenti pur avendo assistito alla riunione tra gli arrestati poco prima dell’omicidio, e un giovane 29enne del posto, anch’egli accusato di aver ostacolato l’attività investigativa.

IPA