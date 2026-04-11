Svolta nell'omicidio mafioso di Cristiano Molè a Roma, 4 uomini arrestati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti il bilancio di un’operazione congiunta di Carabinieri e Polizia, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti ritenuti mandanti e concorrenti nell’omicidio di Cristiano Molè. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata condotta nelle prime ore di oggi a Roma, nel quartiere Corviale, e sarebbe riconducibile a una faida per il controllo della piazza di spaccio.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata il risultato di una complessa attività investigativa portata avanti dal Nucleo Investigativo di Roma e dalla Squadra Mobile della Questura, sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica capitolina. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma e riguarda quattro soggetti, di cui due già detenuti per altre cause.

L’omicidio di Cristiano Molè

L’episodio al centro delle indagini è l’omicidio di Cristiano Molè, avvenuto il 15 gennaio 2024 nel quartiere Corviale di Roma. La vittima è stata raggiunta da numerosi colpi di arma da fuoco calibro 9×21, in un agguato che ha avuto modalità tali da evocare l’agire mafioso. Nell’attacco è rimasto ferito anche un amico di Molè, presente al momento dei fatti.

Le fasi dell’inchiesta

Le indagini, avviate subito dopo l’omicidio, si sono sviluppate attraverso attività tecniche di intercettazione e servizi di osservazione, controllo e pedinamento, supportati dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Già nel 2024, durante le prime fasi investigative, i Carabinieri e la Squadra Mobile avevano eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di uno dei presunti mandanti e dei due esecutori materiali dell’omicidio di Molè. In quell’occasione erano state effettuate anche alcune perquisizioni che avevano portato al sequestro di diverse armi da fuoco e relativo munizionamento, ritenuti a disposizione del commando responsabile dell’agguato.

Nuovi sviluppi: altri arresti e il movente

Il segmento investigativo che ha condotto ai provvedimenti odierni ha permesso di individuare altri due mandanti dell’azione omicidiaria, oltre a chiarire il movente dell’omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la causa scatenante sarebbe riconducibile a una rivalità tra Molè e gli arrestati per il controllo del territorio e, in particolare, della piazza di spaccio di Via Donna Olimpia n. 30. Inoltre, sono stati identificati altri due correi che avrebbero procurato le armi utilizzate per il delitto e fornito informazioni sulle abitudini e i movimenti della vittima.

Il contesto criminale e le modalità mafiose

L’agguato che ha portato alla morte di Cristiano Molè si è distinto per le modalità particolarmente violente e organizzate, tipiche delle dinamiche mafiose. L’utilizzo di armi da fuoco e la pianificazione dettagliata dell’attacco, con la partecipazione di più soggetti e la collaborazione di informatori, hanno confermato agli investigatori la matrice mafiosa dell’omicidio. Il controllo della piazza di spaccio di Via Donna Olimpia rappresentava, secondo gli inquirenti, il principale motivo di scontro tra i gruppi criminali coinvolti.

IPA