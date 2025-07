Svolta nella strage di Brandizzo, inchiesta chiusa e accusa di omicidio volontario caduta: la decisione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La procura di Ivrea ha concluso le indagini sulla strage ferroviaria di Brandizzo, in cui morirono travolti da un treno cinque operai che lavoravano sulle rotaie nei pressi del comune in provincia di Torino. Gli indagati sono 24, 21 persone e tre società, ma nessuno è accusato di omicidio volontario, il reato più grave tra quelli che erano stati ipotizzati.

Le indagini sulla strage ferroviaria di Brandizzo del 30 agosto 2023 sono concluse. La procura di Ivrea ha individuato 24 indagati, tra cui 21 persone fisiche e tre società.

Le tre aziende indagate sono Rfi, del gruppo Ferrovie dello Stato, che si occupa della rete ferroviaria italiana, la Sigifer di Borgo Vercelli e la Clf di Bologna. Le accuse presentate dagli investigatori rimangono nell’ambito dell’omicidio colposo.

ANSA Memoriale per le vittime di Brandizzo

Nelle prime fasi delle indagini la procura aveva ipotizzato di poter procedere anche per omicidio volontario con dolo evenutale, reato più grave dell’omicidio colposo. Questa ipotesi è però stata scartata.

Cos’è il dolo eventuale escluso dalla procura

L’omicidio volontario, nella casistica specifica del dolo eventuale, si verifica quando una persona commette un omicidio attraverso un comportamento pericoloso. Il colpevole di questo reato è consapevole di poter causare la morte di qualcuno con il suo comportamento, ma non se ne cura.

Una persona che si mette alla guida della propria auto da ubriaca, ignora i limiti di velocità e uccide un pedone investendolo sulle strisce pedonali compie un omicidio volontario con dolo eventuale.

Questo reato è simile a quello dell’omicidio volontario con colpa cosciente. In questo caso, chi commette l’omicidio attraverso un comportamento pericoloso crede di essere in grado di evitare la morte di qualcuno attraverso le proprie abilità.

La dinamica della strage

Il 30 agosto del 2023 un treno regionale investì cinque operai dell’azienda Sigifer, che stavano lavorando sui binari nei pressi della stazione di Brandizzo, in Piemonte, non lontano da Torino.

I cinque stavano lavorando dalle 23:40, prima dell’interruzione programmata della circolazione dei treni per permettere i lavori stessi. Alcuni video di un operaio mostrarono che questo comportamento era una prassi. Nel filmato un tecnico di Rfi diceva agli operai di spostarsi nel caso avesse urlato “Treno”.

Il reato di omicidio volontario con dolo eventuale era stato ipotizzato per il caposquadra della ditta per cui lavoravano gli operai, la Sigifer, e per il tecnico di Rfi che supervisionava i lavori.