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Una parte del bottino del colpo alla casa d’aste Sant’Agostino di Torino nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi sono stati trovati e recuperati dai carabinieri nelle abitazioni del campo nomadi di strada del Villaretto 71, zona nord della città, un’area ricompresa tra i quartieri Falchera e Madonna di Campagna. Sono stati scoperti vari orologi di marche di pregio, tra cui Rolex, Longines, Zenith, Breitling, Eberhard e Frederique Constant, gioielli in oro, pietre preziose e denaro contante per 13.300 euro. Il blitz è scattato ieri mattina alle prime luci dell’alba. L’obiettivo erano le abitazioni del campo nomadi. Gli investigatori hanno effettuato perquisizioni capillari e il risultato non è tardato ad arrivare. Un quarantatreenne di origine bosniaca, stato arrestato, mentre una donna, 39 anni, è stata denunciata in stato di libertà. Sono entrambi gravemente indiziati del reato di ricettazione in concorso.