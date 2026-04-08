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Due ragazzi minorenni sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per un’aggressione avvenuta su un autobus ad Alessandria nel pomeriggio di mercoledì 1° aprile. La violenza, documentata da un video girato da altri passeggeri, è stata perpetrata ai danni di una donna colpita al volto con cinture in cuoio davanti al figlioletto. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, che ha agito a tutela della pubblica sicurezza.

Fermati due minorenni ad Alessandria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Alessandria ha avviato immediatamente le indagini dopo aver ricevuto la denuncia della vittima.

La donna, costretta a ricorrere alle cure mediche a seguito della aggressione, ha fornito una dettagliata testimonianza che, insieme alle immagini riprese dai passeggeri presenti sull’autobus, ha permesso agli investigatori di ricostruire l’accaduto.

Il video e la diffusione mediatica

Il video dell’episodio, già diffuso da alcune testate giornalistiche, ha mostrato la brutalità dell’azione: la donna è stata colpita ripetutamente al volto con delle cinture in cuoio, mentre il figlioletto assisteva impotente alla scena.

Le immagini hanno suscitato forte indignazione nell’opinione pubblica e hanno contribuito a rendere ancora più urgente l’intervento delle forze dell’ordine.

L’identificazione dei responsabili

Grazie al lavoro degli investigatori e alla collaborazione della vittima, sono stati individuati i due ragazzi di origine nordafricana, entrambi minorenni, ritenuti responsabili del pestaggio.

I giovani sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente, che valuterà ora la loro posizione alla luce dei fatti accertati.

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce nell’ambito delle attività svolte per garantire la sicurezza dei cittadini e rispondere alle esigenze di pubblica sicurezza. Il comunicato diffuso dalla Questura sottolinea l’importanza di informare la collettività sulle azioni intraprese dalle forze dell’ordine, soprattutto in casi che suscitano particolare allarme sociale.

L’episodio ha avuto luogo nel pomeriggio del primo aprile su un autobus cittadino di Alessandria, riportando l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi pubblici e sulla necessità di prevenire episodi di violenza che coinvolgano persone vulnerabili, come donne e minori.

IPA