Svolta per i Testimoni di Geova, cade il divieto sulle trasfusioni di sangue: la nuova regola
I Testimoni di Geova hanno modificato le regole sulle trasfusioni e potranno ricevere le singole componenti del sangue, ma non il sangue intero
I Testimoni di Geova hanno modificato le regole sulle trasfusioni di sangue. Il movimento religioso permetterà ai propri aderenti di ricevere globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine anche da donatori terzi. Rimane soltanto il divieto di ricevere sangue intero, a meno che non provenga dalla stessa persona che lo riceve e che lo ha prelevato precedentemente al fine di conservarlo in caso di necessità mediche.
- Le nuove indicazioni sulle trasfusioni dei Testimoni di Geova
- Rimane il divieto per il sangue intero
- Perché i testimoni di Geova non potevano ricevere trasfusioni
Le nuove indicazioni sulle trasfusioni dei Testimoni di Geova
Il Corpo direttivo dei Testimoni di Geova ha pubblicato, nell’aggiornamento numero 6 del 2026, nuove linee guida per le trasfusioni di sangue.
In passato i membri del movimento religioso non potevano, in assoluto, ricevere sangue intero o qualsiasi sua componente in ambito medico. Questo li esponeva a numerosi rischi, specialmente in caso di operazioni chirurgiche.
A partire dal nuovo aggiornamento del Corpo direttivo, i Testimoni di Geova potranno scegliere liberamente se ricevere globuli rossi, globuli bianchi, plasma o piastrine da donatori in ambito medico.
Rimane il divieto per il sangue intero
Il divieto di ricevere sangue intero da un’altra persona, però, rimane. Anche su questo ambito, però, il Corpo direttivo ha provato a muoversi negli ultimi mesi.
Nel marzo del 2026, infatti, l’organo dottrinale dei Testimoni di Geova aveva modificato le regole interne, consentendo ai fedeli di prelevare e conservare il proprio sangue.
Questo potrebbe permettere loro di crearsi una scorta personale per interventi medici futuri, in modo che non sia necessaria nessuna trasfusione da persone terze, almeno per quanto riguarda il sangue intero.
Perché i testimoni di Geova non potevano ricevere trasfusioni
La questione delle trasfusioni deriva da una delle interpretazioni estremamente letterali che i Testimoni di Geova fanno della Bibbia. Il sito ufficiale indica numerosi passaggi che vietano di mangiare sangue e un passo degli Atti degli Apostoli, in cui si invita ad “astenersi dal sangue“.
Con la stessa Bibbia, però, è stata giustificata l’ultima riforma, come indicato dal Corpo direttivo nel messaggio diffuso ai fedeli.
I dirigenti del movimento religioso hanno citato una lettera di San Paolo ai Galati, in cui si trova la frase “Ciascuno porterà il suo fardello”.