Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un indagato è stato posto agli arresti domiciliari per omicidio e sfruttamento del lavoro. La misura è stata disposta dal gip del Tribunale di Bari ed eseguita dai Carabinieri nell’ambito delle indagini sulla morte del lavoratore Giuseppe Petramala, avvenuta durante la raccolta delle olive nell’ottobre 2024.

Le indagini sulla morte di Giuseppe Petramala

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza ha riconosciuto, allo stato delle indagini e fatte salve le successive valutazioni con il contributo della difesa, le ipotesi di omicidio e sfruttamento del lavoro continuato. È contestata anche l’aggravante di aver esposto il lavoratore a un grave pericolo, che ne avrebbe causato la morte. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Compagnia di Gioia del Colle, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Bari.

L’indagine ha riguardato il decesso di Giuseppe Petramala, avvenuto il 16 ottobre 2024. Quel giorno i militari della Stazione Carabinieri di Putignano sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli, dove l’uomo era morto. In un primo momento si era ipotizzata una caduta domestica dalle scale.

L’infortunio e il presunto tentativo di nasconderlo

Gli approfondimenti svolti dalla Compagnia di Gioia del Colle hanno invece ricondotto il decesso a un incidente sul lavoro, avvenuto mentre Petramala raccoglieva olive. Secondo la ricostruzione investigativa, dopo l’infortunio l’uomo non è stato accompagnato subito in ospedale: nonostante le sue condizioni fossero gravissime, l’indagato lo avrebbe portato prima nella propria azienda e poi a casa, nel tentativo di nascondere le circostanze e il luogo dell’accaduto.

Le contestazioni sul rapporto di lavoro

Gli elementi raccolti indicano inoltre, al momento, che l’indagato avrebbe impiegato la vittima alle proprie dipendenze per alcuni anni, sottopagandola e senza un regolare contratto. Petramala sarebbe stato adibito a mansioni pericolose, senza dispositivi di protezione e senza un’adeguata formazione e informazione sulla sicurezza. L’uomo avrebbe inoltre approfittato della condizione di bisogno economico del lavoratore.

In base agli accertamenti finora svolti, la retribuzione sarebbe stata corrisposta in modo difforme dal contratto di lavoro riferito alla provincia di Bari e comunque in misura sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Carabinieri