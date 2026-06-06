Svolta sull'omicidio di Salvatore Solimeno a Boscotrecase, confessa un altro: "Ho sparato io". Due arresti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Salvatore Solimeno, 46 anni, è stato ucciso a Boscotrecase dopo una lite condominiale legata ai rifiuti. Contrariamente a quanto inizialmente trapelato, sarebbe stato Antonio Guastafierro, di 27 anni, a sparare durante lo scontro avvenuto in un garage condominiale. Fermato anche l’altro uomo, Fulvio Titas, di 34 anni, e sequestrata una pistola detenuta illegalmente.

Boscotrecase, chi ha ucciso Salvatore Solimeno

È stata una banale discussione legata allo smaltimento dei rifiuti a degenerare nella tragedia che ha sconvolto Boscotrecase, nel Napoletano. Salvatore Solimeno, 46 anni, è stato ucciso nel pomeriggio di venerdì 5 giugno al termine di un violento confronto avvenuto all’interno di un’area condominiale tra corso Umberto I e via Promiscua.

Le ricostruzioni indicano che il contrasto sarebbe nato nelle ore precedenti all’omicidio. Al centro della discussione vi sarebbe stato il posizionamento di alcuni sacchetti dell’immondizia nelle aree comuni del complesso abitativo.

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Una questione apparentemente insignificante, ma che avrebbe riacceso vecchie tensioni tra vicini di casa e che, nel corso del pomeriggio, avrebbe portato a uno scontro sempre più acceso.

Chi sono i due arrestati

Nella notte successiva, le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata hanno portato al fermo di due persone: Antonio Guastafierro, 27 anni, e Fulvio Titas, 33 anni. Per gli investigatori sarebbe stato il più giovane dei due a esplodere i colpi di pistola mortali.

Secondo gli inquirenti, il confronto decisivo sarebbe avvenuto nel garage condominiale dove Solimeno si sarebbe trovato davanti a Guastafierro e Titas. Da una discussione verbale si sarebbe rapidamente passati all’aggressione fisica, culminata con l’utilizzo di un’arma da fuoco.

La fuga, il blitz dei carabinieri e la confessione

Subito dopo il delitto i responsabili si sarebbero allontanati dalla zona. I carabinieri hanno avviato una vasta operazione di ricerca che ha portato anche a un’irruzione nell’abitazione di uno dei sospettati, risultata però vuota. Le indagini sono proseguite senza sosta fino alla svolta arrivata nella notte.

Antonio Guastafierro e Fulvio Titas si sono successivamente presentati presso la caserma dei carabinieri di Trecase. Durante gli interrogatori sarebbe arrivata l’ammissione del 27enne, che avrebbe dichiarato di essere stato lui a sparare, e non Titas. Gli investigatori stanno comunque verificando la sua versione confrontandola con le testimonianze raccolte e con gli accertamenti tecnici eseguiti sulla scena del crimine.

I militari del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno sequestrato una pistola calibro 9 con matricola cancellata, ritenuta l’arma utilizzata durante l’omicidio. Sono stati inoltre recuperati tre bossoli, quattro proiettili inesplosi e i telefoni cellulari dei due indagati. Gli esami balistici e le altre verifiche tecniche saranno determinanti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La Procura di Torre Annunziata, coordinata dal procuratore capo Nunzio Fragliasso e dal pubblico ministero Emilio Prisco, ha disposto il fermo dei due uomini. Le accuse contestate sono omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e detenzione e porto illegale di arma clandestina. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Napoli-Poggioreale, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria.