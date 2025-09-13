Swatch sfida Trump con un orologio anti - dazi con il 3 e il 9 invertiti: perché hanno scelto quei numeri

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un orologio che segna le 9 quando sono le 3 e le 3 quando sono le 9: non è un guasto né un vezzo estetico ma l’ultima provocazione firmata Swatch, un modello speciale che prende di mira i dazi americani al 39% imposti dall’amministrazione Trump sulle importazioni di orologi svizzeri. La maison di Bienne lo ha chiamato “What if… Tariffs?” e lo commercializza solo in Svizzera, al prezzo di 139 franchi, in edizione limitata.

Sul quadrante, l’inversione dei numeri 3 e 9 diventa un richiamo esplicito alla tariffa del 39%.

Come riporta Adnkronos, sul retro è inciso anche il simbolo della percentuale, a sottolineare l’ironia sottile dell’operazione.

“È una provocazione positiva”, ha spiegato un portavoce dell’azienda, che ha promesso di sospendere la vendita non appena gli Usa modificheranno i dazi doganali.

Intanto la domanda ha superato ogni previsione, con consegne ritardate di una o due settimane.

Il peso dei dazi Usa sulla Svizzera

Gli Stati Uniti rappresentano il principale cliente per l’orologeria svizzera, con 5,4 miliardi di dollari di export nel 2024.

Secondo i dati della Federazione dell’industria orologiera, il mercato americano copre quasi il 17% delle esportazioni totali.

Non sorprende quindi che la decisione di Trump abbia provocato reazioni dure e creative. Perfino Rolex ha cercato di mantenere aperto il dialogo, invitando l’ex presidente nella propria suite agli US Open.

Swatch non è rimasta sola. Anche Raymond Weil ha risposto con ironia, presentando un’edizione limitata di 39 pezzi da 39 millimetri, venduti con il 39% di sconto.

“Invece di aggiungere il 39% al prezzo, abbiamo deciso di toglierlo”, ha spiegato l’amministratore delegato Elie Bernheim, sottolineando il disagio che i dazi stanno causando a tutto il settore.

Il possibile accordo tra i due stati

L’orologio Swatch è un gesto politico in chiave pop, una campagna ironica che mira a tenere alta l’attenzione sul tema.

Intanto il Segretario al Commercio Usa, Howard Lutnick, ha lasciato intendere che un accordo con la Svizzera potrebbe essere vicino, senza però fornire scadenze precise.

Fino ad allora, il “What if… Tariffs?” resterà in vendita come simbolo della protesta elegante e colorata di un marchio che ha sempre saputo coniugare design, ironia e attualità internazionale.