Syria, l’intervista alla cantante: “La storia più bella è quella che continua a sceglierti”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento preciso nella vita in cui si smette di correre dietro alle cose e si comincia, finalmente, a guardarle. Succede quando il tempo smette di essere un avversario e diventa uno specchio. Quando i giorni non si contano più per ciò che manca, ma per ciò che resta. E forse è proprio lì che iniziano le storie più importanti. Non quelle fragorose, non quelle che fanno rumore, ma quelle che resistono. Per anni abbiamo imparato a conoscere Syria attraverso una voce che sembrava avere qualcosa di raro: la capacità di abitare le canzoni senza attraversarle soltanto. Una voce che non chiedeva mai il permesso di entrare nelle cose, ma ci entrava con una sincerità quasi disarmante. Ha attraversato mode, stagioni, trasformazioni della musica e del mondo. Ha cambiato pelle più volte senza perdere mai qualcosa di essenziale: quell’urgenza di restare autentica, anche quando farlo significava scegliere strade meno semplici. Eppure, ci sono silenzi che non sono assenze. Sono attese. Sono respiri lunghi. Sono vite che accadono mentre il mondo guarda altrove. Negli ultimi anni Syria ha continuato a vivere, a osservare, a crescere. Ha cresciuto un figlio, coltivato affetti, abitato il teatro, custodito passioni, attraversato dubbi, nostalgia, senso di smarrimento e quella strana sensazione che ogni artista, prima o poi, conosce: domandarsi quale sia il proprio posto mentre tutto intorno cambia velocità. E forse, proprio per questo, il suo ritorno non assomiglia a un ritorno tradizionale. Non è il gesto di chi vuole riprendersi qualcosa. È il passo di chi ha smesso di rincorrere e ha trovato il coraggio di restare. Dopo aver rotto un silenzio lungo quasi dieci anni con Speranza, oggi arriva La storia più bella. E già nel titolo sembra esserci qualcosa che va oltre una semplice canzone d’amore. Perché a volte la storia più bella non è quella perfetta. È quella che rimane. Quella che continua a sceglierti anche nei giorni storti, nelle rotte dissonanti, nelle distanze, nei freddi improvvisi della vita. È quella che sopravvive alle versioni diverse di noi stessi. Dentro questo brano c’è l’amore, certo. Ma c’è anche la gratitudine. C’è il senso di appartenenza. C’è una donna che oggi guarda indietro senza rimpiangere troppo e guarda avanti senza avere bisogno di dimostrare nulla. Una donna che ha imparato che i legami più profondi non sono quelli che fanno più rumore, ma quelli che restano seduti accanto a noi quando le luci si abbassano. Forse la storia più bella di Syria non è soltanto quella che canta oggi. Forse è quella che continua a scrivere, giorno dopo giorno, con la stessa naturalezza con cui si respirano le cose vere, come emerge da questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie. E in un tempo che corre velocissimo e consuma tutto, persino le persone, la sua voce sembra ricordarci qualcosa che troppo spesso dimentichiamo: che le cose più preziose, quasi sempre, hanno bisogno di tempo.

Che cos’è La storia più bella per Syria?

“Nella mia vita ci sono state molte storie importanti, ma in questo momento mi sembrava bello, sincero, giusto e coerente celebrare il periodo che sto vivendo. Tra poco, il prossimo anno, festeggerò venticinque anni di matrimonio con Pier Paolo e, in un certo senso, la storia più bella coincide anche con questo lungo percorso, quasi trentennale, durante il quale sono accaduti tanti eventi significativi. Soprattutto nei primi vent’anni, ma anche nell’ultimo decennio, nonostante la pandemia, non mi sono mai fermata. Ho cresciuto mio figlio Romeo e ho continuato a portare avanti il tributo a Gabriella Ferri, che per me rappresenta un punto di riferimento fondamentale. Guardandomi indietro, al di là di tutto, credo che questo sia davvero il periodo più bello della mia vita. È una fase serena, piena e significativa”.

Ascoltando la canzone più volte, ho avuto l’impressione che La storia più bella racchiuda anche una dichiarazione d’amore verso la musica stessa e verso il percorso affrontato negli ultimi dieci anni.

“Sì, è esattamente così. Se si ascolta il brano, emerge quel bisogno che mi riporta anche a Islanda, un mio singolo del passato. C’è sempre la necessità di provare gratitudine per tutto ciò che ho vissuto e che continuo a vivere. Non voglio giustificare una canzone volutamente semplice, ma al suo interno c’è proprio un omaggio, una celebrazione di tutte le esperienze positive che hanno attraversato la mia vita e che continuano a farne parte. Lo ripeto spesso da quando è uscito il singolo: è un modo per esprimere riconoscenza verso gli amici, verso Pier Paolo e verso i miei figli. Tutti fanno parte di questa storia bella”.

La canzone è disponibile da pochi giorni e avrà già raccolto i primi riscontri. Quale reazione l’ha colpita maggiormente?

“Mi dicono che ritrovano la Cecilia di sempre, la Syria di sempre. E questo mi fa piacere, perché significa che si percepisce ancora quell’attitudine che continua ad appartenermi. Non riuscirò mai a essere troppo virtuosa, troppo mielosa o troppo costruita, spero. Rimango sempre legata a quel modo di cantare, di raccontare e di affrontare la realtà: diretto, spontaneo e senza filtri. Questo, in fondo, è il mio modo di vivere”.

Restando sul tema della spontaneità e dell’autenticità, in questa canzone lei figura anche come autrice, e non è certo la prima volta. Perché, secondo lei, esiste ancora una certa difficoltà nel definire una donna “cantautrice”?

“Oggi molto meno, bisogna riconoscerlo. Ai miei tempi, forse, la situazione era diversa. Onestamente, però, avverto quasi il contrario: percepisco grande energia e una forte presenza di cantautrici straordinarie, di polistrumentiste e di donne pienamente affermate che finalmente danno valore a tutto ciò che sanno esprimere artisticamente. Forse, semmai, quando si parla di interpreti donne avverto ancora qualche pregiudizio”.

Il riferimento era questo: spesso si legge ‘la cantante Syria’, più raramente ‘la cantautrice Syria’.

“Sì, ma in realtà sono più interprete che cantautrice, ed è un aspetto noto. Quando mi definiscono cantante, in fondo, è corretto. Mi piace scrivere e lo faccio quando ne ho l’opportunità, ma probabilmente sto scoprendo questa parte di me molto di più oggi, a cinquant’anni, rispetto a quando ero più giovane. Ho scritto e firmato alcuni brani, ma oggi probabilmente dedicherei ancora maggiore attenzione a questo aspetto. Nel lavoro che sto portando avanti adesso, dietro questo disco e l’intero percorso che lo accompagna, sono diventata molto più esigente con gli autori e, probabilmente, anche con me stessa. In passato non è che mancasse l’ultima parola su ciò che facevo: sulle produzioni, sugli autori, sui produttori e sui musicisti ho sempre seguito le mie idee e la mia visione. Probabilmente oggi, attraverso tutte le esperienze che ho vissuto, ho acquisito una consapevolezza diversa. Ho imparato molto e questo, naturalmente, mi ha portata a essere più attenta e più lucida nelle scelte”.

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In questi dieci anni senza nuovi inediti, quale vuoto avvertiva maggiormente?

“Potrei darle molte risposte. Sono rimasta a osservare da una posizione più defilata l’evoluzione dei cambiamenti. Ammetto che, a volte, ho provato ad affacciarmi con maggiore convinzione e mi sono anche illusa di poter recuperare uno spazio dal punto di vista discografico, forse però nel momento meno adatto. Poi mi sono ritirata nel mio guscio e ho sentito semplicemente il desiderio, oltre a crescere mio figlio, di dedicarmi a ciò che potevo esprimere a teatro, raccogliere brani e suggestioni, fare incontri, conoscere autori, partecipare a sessioni di lavoro, persino sbagliare e poi ripartire. Ho seguito il corso naturale degli incontri che la vita mette davanti, e oggi mi trovo in Fluido: mi hanno accolta benissimo e insieme stiamo costruendo un percorso. Mi sono sentita messa da parte, ma per una scelta personale. Nel frattempo, sono cambiate molte dinamiche e, sinceramente, faccio fatica a riconoscermi in certi meccanismi”.

Quale dinamica sente più distante dal suo modo di essere?

“Non appartengo a un certo ambiente. Sono sempre stata piuttosto indipendente, ma lo dico con serenità. Osservo, sorrido e penso: ‘Bene, va benissimo così’. Faccio quello che sento di poter fare”.

Qui però mi permetta di fare l’avvocato del diavolo: se avesse voluto, avrebbe potuto far parte di quell’ambiente.

“No, perché alle spalle c’è una storia troppo importante. Però la mia vita ha preso questa direzione e va bene così. Perché, nonostante tutto, parallelamente vivo esperienze meravigliose. Certo, ho pagato il prezzo di alcune situazioni, ma lo accetto serenamente. E poi il discorso della ‘figlia del discografico’ è durato forse soltanto nei primi anni. Per fortuna, con il tempo, quell’etichetta è venuta meno”.

In realtà mi riferivo anche a suo marito, Pier Paolo Peroni, produttore.

“No, ma Pier Paolo, poverino, non c’entra nulla. Anzi, mi considero fortunata ad aver avuto un padre, un marito e un fratello che lavorano nella musica e che mi hanno insegnato a vivere questo mestiere, a comprenderlo e a coglierne gli aspetti migliori. Non mi sono mai sentita in difetto. Probabilmente mi hanno offerto qualche strumento in più per affrontare determinate situazioni, ma potrei farle moltissimi esempi di persone che hanno genitori attori o registi”.

La mia domanda partiva da un’altra prospettiva: se avesse voluto, avrebbe potuto sfruttare quella possibilità, ma ha scelto di non farlo.

“In realtà non è andata esattamente così. Quando si parla di Pier Paolo si sente sempre dire: ‘C’è il marito produttore’. Però mio marito non è mai stato un uomo potente; ha semplicemente svolto il suo lavoro e fatto il produttore. Non esisteva quella situazione privilegiata che qualcuno immagina. Ricordo che anche su mio padre si dicevano certe cose, ma lui era un dipendente della Fonit. Si tende sempre a pensare che, se hai determinate relazioni, allora hai automaticamente una corsia preferenziale. Invece non è necessariamente così. Anzi, noi discutevamo continuamente. Sembravamo gli Osbourne a Natale: ‘Tu fai questo, tu fai quello…’. Anche con mio fratello, che svolge questo meraviglioso lavoro, ognuno segue il proprio percorso. Non ho mai potuto contare su vantaggi particolari. Semmai, in alcuni casi, ho pagato il prezzo di questa percezione, perché si sentiva dire: ‘Lei ha il marito…’. Ma fa parte del gioco, alla fine”.

Lo ha ricordato lei stessa: suo padre lavorava alla Fonit. Immagino che abbia avuto un ruolo importante nella sua formazione e in quella di suo fratello.

“Mio padre è stato immenso. Quante cose ci ha insegnato. Quanti consigli preziosi…”.

Lei ha iniziato a fare musica prestissimo. Con il passare degli anni si comprende sempre meglio ciò che si è sopravvalutato e ciò che, invece, si è sottovalutato. Ripensando agli inizi, a Non ci sto, quale aspetto di questo mestiere ha sottovalutato?

“Ho sottovalutato l’importanza di mantenere una certa coerenza per un periodo più lungo. A un certo punto, con un atteggiamento forse un po’ immaturo e impulsivo, ho sentito l’esigenza di cambiare il corso della mia vita artistica, che era iniziata soltanto da due anni. Sentivo il bisogno di liberarmi, di andare controcorrente, di prendere le distanze da un certo ambiente e cercare altre strade. Volevo realizzare singoli radiofonici, desideravo scrivere. Forse, invece, avrei dovuto mantenere un filo conduttore più stabile nel tempo. Questo è probabilmente l’aspetto che ho sottovalutato di più. Col senno di poi penso che sarebbe stato utile fidarmi maggiormente e lasciarmi guidare da chi aveva più esperienza”.

E invece che cosa ha sopravvalutato?

“Il rimanere ferma troppo a lungo. Mi sono presa il tempo necessario per riflettere e osservare molte situazioni, ma forse avrei potuto anticipare alcune scelte e gestire determinati momenti in modo diverso. È anche un discorso piuttosto profondo. Forse mi sono concessa troppo tempo, fino quasi a lasciarmi andare. Probabilmente avrei dovuto essere più lucida in alcune decisioni”.

L’oblio rappresenta una paura?

“L’oblio è una condizione che, finché non la si vive, è difficile comprendere davvero. Mi permetto però di dire che esistono situazioni molto più importanti del mio personale senso di oblio. L’ho vissuto, certamente, ma se penso a chi ha attraversato esperienze molto più dure e profonde, il mio percorso assume un peso diverso. Se si parla dell’oblio legato alla morte o alla perdita di qualcuno, allora è un’esperienza che appartiene a tutti noi. Ognuno affronta i propri dolori e le proprie difficoltà. Se invece parliamo dell’oblio artistico, di quel momento in cui avevo smesso di prendermi sul serio e iniziavo a chiedermi: ‘Ma chi me lo fa fare?’, oggi riesco a guardarlo con maggiore distacco. Ci sorrido persino, perché esistono persone che hanno vissuto situazioni ben più complesse e dolorose delle mie”.

Una di queste persone potrebbe essere Gabriella Ferri, alla quale lei ha dedicato anche un lavoro teatrale.

“Gabriella è stata una scuola di vita. Ha attraversato esperienze molto complesse e molto importanti, quindi è difficile fare paragoni. Era una donna profondamente legata alla fede e probabilmente questo l’ha aiutata anche a rialzarsi. Ed è un aspetto meraviglioso. Esistono artisti che hanno vissuto davvero esperienze che meritano grande rispetto. Per questo continuo a dire che, di fronte a certi esempi, il mio senso di oblio assume una dimensione completamente diversa”.

Perché ha scelto di mantenere viva la memoria di Gabriella Ferri?

“Perché su di lei è stato raccontato molto e ho sentito il bisogno, senza alcuna presunzione, di contribuire a mantenerne vivo il ricordo. È stata una scelta nata insieme a Pino Strabioli. Abbiamo chiesto il consenso della famiglia per portare avanti questo progetto e continuare a raccontarla. L’intenzione era quella di portare in scena qualcosa di necessario, non qualcosa di drammatico. Volevamo valorizzare il suo lato artistico e quello umano nel modo più autentico possibile. Di Gabriella, infatti, si è sempre raccontato troppo: che si fosse tolta la vita, che avesse tentato più volte il suicidio, che non amasse vivere. Nel nostro spettacolo, però, non raccontiamo questo. Parliamo della parte più luminosa di Gabriella: delle sue canzoni, dei suoi diari personali, delle sue riflessioni sulla vita, del rapporto con la fede, dell’attaccamento a Dio, dell’amore per i nipoti e per la musica. Ma emergono anche altri aspetti della sua personalità, come il disegno e la pittura. Ci sono sfumature che meritano di essere conosciute, perché Gabriella non era soltanto la donna che cantava canzoni popolari o la figura tragica raccontata per anni. Era una donna profondissima, estremamente sensibile, che ha attraversato momenti delicati ma della quale, troppo spesso, è stata messa in evidenza soltanto la parte più dolorosa. E quella non è l’immagine che dovrebbe prevalere, perché dal punto di vista artistico ha vissuto anche momenti straordinari, pieni di luce e di bellezza”.

Mi viene in mente un destino simile, quello di Mia Martini. Anche nel suo caso, spesso viene ricordato soprattutto il lato più tormentato della sua vita, quando invece esisteva molto altro. Pensando a Gabriella, ad esempio, viene naturale ricordare anche l’esperienza del Bagaglino.

“Esatto. C’era la dimensione teatrale, quella ironica. Era anche questo. Nel mondo della musica capita spesso che tutto venga ricondotto a un momento di fragilità, quasi come se il racconto diventasse inevitabilmente: ‘Mi tolgo la vita perché nessuno mi capisce’. Ma non è così. Gabriella, purtroppo, quel giorno è caduta da quel balcone accidentalmente. Non aveva deciso di togliersi la vita. È stata una tragedia. Certo, in passato aveva tentato il suicidio, ma quel giorno la realtà è stata diversa. Anzi, lei aveva voglia di vivere… ”.

‘Voglia di vivere’ mi fa pensare a un’altra persona che lei ha conosciuto: Pietro Taricone, con cui ha girato un video diventato quasi un piccolo cult, Se tu non sei qui con me, brano scritto da Jovanotti per lei.

“Pietro è stato una persona meravigliosa. Quel video lo abbiamo immaginato a lungo insieme ai Manetti, che ne erano i registi. Ci piaceva l’idea di conoscerlo, avvicinarci a lui e condividere un momento di leggerezza. Ed è andata esattamente così. Ho conosciuto un ragazzo pronto a conquistare il mondo con la sua sincerità. L’ho incontrato in un momento di grande energia, fisica, mentale e umana. Era ironico, pieno di entusiasmo. Ho conosciuto davvero una persona straordinaria. Di lì a poco avrebbe iniziato il suo percorso da attore, avrebbe incontrato la donna che sarebbe diventata la madre di sua figlia e avrebbe vissuto tante altre esperienze. Io, nel tempo, ho continuato a leggere e a seguire il suo percorso. L’ho condiviso soltanto durante quel video, ma mi è bastato quel giorno, mi è bastato quel tempo per capire che fosse davvero un fuoriclasse. Poi, purtroppo, la vita lo ha portato via troppo presto ed è un grande dispiacere, perché per il ricordo che conservo di lui era una persona piena di vita. Quel video era divertentissimo: se è diventato un cult, il merito va soprattutto ai Manetti. Pietro si mise a disposizione con un’ironia incredibile, ma anch’io ero completamente dentro quel gioco: c’erano tutti gli elementi giusti”.

Che rapporto ha oggi con la parola Sanremo? Le provoca orticaria oppure nostalgia?

“Orticaria no, assolutamente. Mi manca tantissimo, vorrei tornarci. Ne sento davvero la mancanza e mi piacerebbe tornare su quel palco. Conservo ricordi meravigliosi. Anzi, il fatto stesso che negli anni il Festival sia stato trasformato e reinterpretato mi entusiasma ancora di più. Mi incuriosisce sempre capire che direzione prenderà, quali cambiamenti ci saranno. Leggo che potrebbero esserci rivoluzioni, percepisco fermento, sento che qualcosa si muove, quindi ben venga. Ormai Sanremo fa parte del nostro patrimonio culturale e mi aspetto sempre qualcosa di nuovo. Deve evolversi insieme al tempo e ai cambiamenti della musica. Deve procedere di pari passo”.

Noi lo viviamo da spettatori e c’è un aspetto che facciamo fatica a comprendere: che cosa dà davvero quel palco?

“Negli anni il Festival è diventato qualcosa di talmente importante da lasciare un segno fortissimo. Diventa quasi una dipendenza, sia per chi lo guarda sia per chi lo vive in prima persona. Quando lo fai, desideri tornarci, perché è un momento straordinario di attenzione, nel quale vengono messi in luce tanti aspetti diversi. Poi c’è la convivialità, la condivisione, l’atmosfera che si crea. È cambiato talmente tanto nel corso degli anni che ormai piace sempre di più anche tutto ciò che lo circonda. È quasi come partecipare a una grande fiera dello spettacolo, e questa dimensione mi diverte molto. Continuo a guardarlo con gli occhi pieni di entusiasmo. Non c’è alcun atteggiamento di distacco o di snobismo perché non sono più tornata, anzi. Mi ritrovo semplicemente a pensare: ‘Che bello’. E quando iniziano a parlarne mesi prima sulle reti Rai mi diverto tantissimo. Durante la settimana di Sanremo registro praticamente tutto, perché se non sono a casa poi devo recuperare ogni momento il giorno successivo. E adoro il fatto che sia tornato anche il Dopofestival”.

Lei è una di quelle persone a cui Pippo Baudo avrebbe potuto dire: ‘L’ho inventata io’?

“Pippo forse lo ha detto più giustamente per Giorgia. Per me non è andata esattamente così. Però, sicuramente, mi ha dato una sorta di benedizione”.

Nel 1997, lei torna a Sanremo tra i Big dopo la vittoria l’anno precedente tra i Giovani e e conquista il terzo posto in uno dei primi podi interamente al femminile: Jalisse, Anna Oxa e Syria. Guardandolo oggi, sembra un bell’esempio di affermazione femminile. Ma l’empowerment femminile nella musica esiste davvero?

“Certamente, e forse oggi più che mai. Anzi, ripensandoci adesso, quel Sanremo l’ho vissuto in modo completamente diverso da come lo avrei percepito oggi. Quando sono scesa dalla scalinata e mi sono ritrovata al terzo posto, non riuscivo neppure a capire bene cosa stesse accadendo. Continuavano ad avvicinarsi persone e cercavo di capire chi fosse arrivato primo e chi secondo. A un certo punto vidi Patty Pravo, che aveva un brano meraviglioso scritto da Vasco Rossi e che poi vinse anche il Premio della Critica. Poi arrivarono i Jalisse ma al secondo posto c’era Anna Oxa. In quegli anni, in tutta sincerità, non avvertivo questa grande sensazione di unione femminile. Si percepivano ancora dinamiche di rivalità. Oggi, invece, fortunatamente non è più così. Lo dimostrano i featuring e le collaborazioni tra artisti. Questa idea ormai è stata pienamente sdoganata. Esiste una sensibilità diversa: il pubblico è abituato a vedere artisti che collaborano, donne che lavorano insieme e considerano tutto questo assolutamente naturale. Per fortuna, quella mentalità mi sembra superata. Ho percepito quel clima fino agli anni Duemila, mentre adesso avverto uno spirito molto più collaborativo, il desiderio di intrecciare generi, esperienze e linguaggi musicali”.

E questi legami continuano anche quando si spengono telecamere e microfoni?

“Per quanto riguarda la mia esperienza personale, sì. Poi voglio pensare che sia così anche per gli altri. Quando davanti alle telecamere si canta, si ride e ci si abbraccia, mi piace credere che dietro ci sia qualcosa di autentico. Come il pubblico è stato abituato a questa visione, probabilmente anche gli artisti hanno imparato a convivere serenamente all’interno di questo mestiere. Alla fine, ciò che conta davvero è fare bene il proprio lavoro e riuscire a farlo insieme, per gli altri. È una sensazione che nasce osservando ciò che succede intorno: il Concertone del Primo Maggio, Sanremo, i social. Si vedono continuamente percorsi che si intrecciano. Adesso, poi, mostrano spesso i backstage di Sanremo e sembra davvero che tutti si sostengano, si incoraggino e si vogliano bene”.

Lei come vive i rapporti con colleghi e colleghe?

“Li vivo con serenità. Anzi, a volte mi dispiace quando un rapporto non prosegue nel tempo. Sono fatta così. Sono una persona molto accogliente e sento il bisogno che un legame continui anche dopo. Anche dopo aver condiviso semplicemente un assolo di chitarra in un disco”.

Sono un appassionato di tatuaggi e so bene che dietro ogni tatuaggio si nasconde una motivazione o un ricordo. Tra quelli che ha scelto, quale non cancellerebbe mai?

“Senza dubbio il ritratto di Françoise Gilot. Ho letto la sua biografia e ho deciso di tatuarla perché è stata una donna straordinaria, che si è trovata ad affrontare una personalità immensa come quella di Picasso, con tutte le sue complessità. Dal punto di vista dei sentimenti aveva un modo di vivere i rapporti molto patriarcale e dominante. L’ho scoperto e mi è dispiaciuto, perché artisticamente amerò sempre Picasso, ma ho compreso che sul piano emotivo, psicologico e umano fosse anche una persona molto assoluta, con una forte tendenza a esercitare controllo sulle donne. Questa è stata la percezione che ho avuto leggendo la sua storia. Per me Françoise rappresenta il simbolo di una donna che si è confrontata con una personalità enorme e che, nonostante tutto, è riuscita a uscirne in modo positivo. Si è ricostruita una vita, ha mantenuto la propria indipendenza e ha continuato a esprimersi attraverso la sua arte. Ogni volta che guardo quel tatuaggio penso che rappresenti davvero un bellissimo esempio. All’inizio è stata profondamente innamorata, ha vissuto anche una forma di subordinazione emotiva, ma poi è riuscita a liberarsi, a scegliere altro e a trovare la propria strada. Mi dispiace pensare che Picasso fosse anche questo, perché quando l’ho scoperto ci sono rimasta male. Ma questo non toglie nulla alla grandezza della sua arte”.

Quali sono state le grandi donne della sua vita, Cecilia?

“Nella mia vita personale, perché in questi casi ci si aspetta sempre che venga nominata la mamma. Ed è evidente che mia madre rappresenti il primo esempio, il più importante. Ma se devo pensare a donne che, al di là del fatto di averti dato la vita, hanno lasciato un segno profondo, allora torno a citare Gabriella. Per me Gabriella Ferri ha fatto la differenza. Il destino ha voluto che sviluppassi anche una forte fascinazione artistica nei suoi confronti, ma ha lasciato un’impronta importante sia dal punto di vista umano sia da quello artistico. Per me è stata davvero un esempio enorme. Poi preferisco parlare delle persone che ho incontrato lungo il mio percorso. Anche se Gabriella non ho avuto il tempo di conoscerla davvero da vicino, resta un riferimento importante. E poi penso a una grande amica che è riuscita a uscire da una situazione molto difficile, che si è rialzata con forza ed è riuscita a liberarsi. Non faccio il suo nome perché preferisco non farlo, ma per me lei, proprio come Françoise Gilot, è una vera eroina. È una persona che è riuscita a liberarsi da un dolore molto profondo”.

Che cosa sogna ancora Syria?

“Aprire una pensione per cani. Lo dico sul serio. Da quando vivo in campagna mi è nata questa grandissima voglia e spero di riuscire a realizzarla. Continuerò a fare musica, se ci sarà ancora spazio per me, ma desidero davvero aprire una pensione per cani. Vorrei vivere circondata dagli animali. Vorrei che fossero loro a riempire le mie giornate. Ne parlavo proprio qualche giorno fa con una mia amica. Bisogna fare le cose nel modo giusto, perché si tratta di un investimento importante, ma mi piacerebbe creare un luogo che possa anche accogliere e aiutare cani in difficoltà. Non un semplice canile, ma uno spazio che riunisca realtà diverse. Gli animali non giudicano”.

Lei si è sentita giudicata?

Certamente, ma va bene così. Perché anche questo aiuta a crescere. Quando succede in momenti di fragilità o di immaturità lo si vive in un modo; con il tempo e con l’esperienza, invece, lo si affronta diversamente. Sentirsi giudicati può diventare anche un’occasione per fermarsi a riflettere e chiedersi dove si è sbagliato. Quindi, in fondo, va bene così”.

Sul piano artistico, qual è stato il giudizio più ingiusto che ha ricevuto?

“Forse penso allo studio del pianoforte. Perché sì, si può recuperare in qualsiasi momento, ma probabilmente nei tempi giusti avrei dovuto insistere di più. Ho studiato per molti anni e, per diverso tempo, ho avuto anche Giovanni Allevi come insegnante di pianoforte. Poi Giovanni ha intrapreso il suo percorso ed è diventato ciò che tutti conosciamo. Quando lui ha smesso, ho lasciato perdere, mentre avrei dovuto continuare. Quelli erano i tempi giusti. Posso ancora recuperare, certo, ma allora vivevo un momento di grande gratificazione artistica e probabilmente avevo altre priorità. Con un po’ di ego in più, che allora avevo, forse mi sarebbe stato utile proseguire, non per dimostrare di saper suonare, ma per acquisire strumenti importanti anche nella scrittura. Lì mi sarebbe servito davvero. Invece ho lasciato andare, perché attribuivo importanza ad altro. Ma non è un rimpianto: le cose davvero importanti sono altre. ”

Che cosa pensano oggi i suoi due figli della mamma cantante?

“Mio figlio Romeo prova ancora una sorta di piccolo imbarazzo… anche se forse ‘imbarazzo’ è una parola eccessiva. Rivedo in lui quello che aveva vissuto mia figlia Alice alla stessa età. È molto critico nei miei confronti e prendo seriamente tutto quello che mi dice. A volte ci resto persino male per quanto riesca a essere diretto. In questo momento vede una mamma che continua a fare esperienze che magari non appartengono pienamente ai suoi gusti. Mia figlia invece ormai è una donna, ha una sensibilità diversa. È molto accogliente, anche critica quando serve, ma si emoziona davanti a tanti passaggi della mia vita artistica. Conosce il mio percorso, sa ciò che ha funzionato e ciò che invece non è andato come speravo. Ogni tanto mi dice: ‘Mamma, dovresti fare questo, dovresti fare quello’. Mio figlio invece, quando è uscito il nuovo singolo, mi ha detto: ‘Ti ho vista nella New Music Friday’. La sua reazione è stata subito quella di andare a controllare Spotify. Se ci sono playlist importanti, allora significa che mamma sta andando bene. Pensate a come siamo cambiati. Però mi fa sorridere, perché significa che presta attenzione. Adesso mi aspetterà quando uscirà l’album. Vedremo quale sarà la sua reazione”.

Nell’eventuale tour che accompagnerà il disco, quale canzone dimenticata vorrebbe riportare alla luce?

“Persone sole. Me l’ha fatta tornare in mente lei fuori intervista e le giuro che lo farò. Persone sole, di Mimmo Cavallo”.

Pensi a quanto era avanti quella ragazza di vent’anni che cantava di disagio mentale quando ancora quasi non se ne parlava. E non esistevano neppure gli smartphone.

“Ma figuriamoci, avevo un Nokia. Non c’era nulla. Non potevamo neanche inviare i cuoricini. A quei tempi dovevamo inventarceli, i cuori. Adesso basta mandare un’emoticon quasi senza pensarci. Allora, invece, ci si soffermava di più. Ed era anche molto romantico farlo”.