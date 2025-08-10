Tabaccaio di Venezia pestato da un turista per un pagamento col pos non andato a buon fine

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un tabaccaio di Venezia è stato pestato a sangue da un turista a causa di un pagamento col pos non andato a buon fine. Protagonista dell’episodio un ragazzo sudamericano, che insieme a un amico ha provato a comprare una sigaretta elettronica e una bottiglia d’acqua. Il tabaccaio è stato colpito con calci e pugni, anche mentre era a terra. Ha ricevuto una prognosi di 20 giorni.

Tabaccaio pestato a Venezia per un pagamento non riuscito

L’episodio è accaduto venerdì 8 agosto. A raccontare la vicenda al Gazzettino è stato proprio il tabaccaio di Venezia vittima del pestaggio. Tutto è cominciato quando un giovane è entrato nel negozio per comprare una bibita e una sigaretta elettronica.

Ma il pagamento della merce, effettuato con carta, non è andato a buon fine e il giovane è stato invitato a rimettere la bibita nel frigo.

ANSA

Il ponte di Rialto a Venezia

Tutto cominciato da un acquisto non completato

A quel punto il ragazzo, con aria di sfida, ha lanciato la bottiglia dentro il frigorifero. Tutto sembrava essere finito lì, ma poco dopo lo stesso giovane è tornato nel negozio accompagnato da un amico, anche lui un giovane turista sudamericano.

I due hanno cercato di rifare lo stesso acquisto, ma anche in questo caso l’operazione con la carta non è andata a buon fine. “Il secondo giovane è diventato molto aggressivo e mi sono reso subito conto che era particolarmente alterato e pericoloso, perciò gli ho detto, con molta cortesia, di lasciar perdere l’acquisto e di uscire dal mio negozio”, ha raccontato il tabaccaio veneziano.

Il giovane turista è rimasto per qualche istante fermo dentro il negozio, con gli occhi fissi sul commerciante che ha provato ad accompagnarlo fuori. Ma in quel momento si è scatenata la furia del giovane.

Venezia, il tabaccaio buttato a terra e pestato

Il tabaccaio di Venezia è stato colpito con una serie di pugni e, una volta finito a terra, anche con calci al volto e alla schiena. “Se avesse avuto un coltello adesso sarei morto, lì sul pavimento della mia tabaccheria, di fronte a mia madre”, ha raccontato il tabaccaio al Gazzettino.

Il turista, infatti, non si è fermato neanche quando la madre del tabaccaio è uscita ed ha tentato di bloccarlo. Solamente quando sono intervenuti alcuni passanti il turista ha messo fine al pestaggio e poi è scappato insieme agli amici.

La polizia, che ha acquisito le immagini della videosorveglianza, ha invitato il tabaccaio a presentare una denuncia. Medicato in ospedale, l’esercente è stato giudicato guaribile in 20 giorni.