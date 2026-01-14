Tabacchino svaligiato a Caltagirone, maxi furto di sigarette: il video della rapina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti e di un bottino recuperato il bilancio di una rapina avvenuta nella notte dell’Epifania in una stazione di servizio a Caltagirone. Quattro giovani catanesi, tre ventenni e un ventisettenne, sono stati fermati dalla Polizia di Stato mentre tentavano di rientrare a Catania con la refurtiva. L’operazione è stata condotta dagli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, che hanno intercettato i sospetti dopo un inseguimento sulla statale 192. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la merce rubata è stata restituita al proprietario e i quattro sono stati condotti in carcere in attesa del giudizio di convalida.

Il colpo nella notte dell’Epifania

La notte tra il 5 e il 6 gennaio si è trasformata in un incubo per il titolare di un tabacchino situato all’interno di una stazione di servizio nel territorio di Caltagirone. Quattro giovani, tutti originari di Catania e già noti alle forze dell’ordine per precedenti, hanno forzato la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale. Una volta dentro, hanno svuotato scaffali ed espositori, caricando nel portabagagli della loro auto circa 300 pacchi di sigarette, alcune sigarette elettroniche e il fondo cassa, per un valore complessivo di 5000 euro in merce e 120 euro in monete.

La minaccia al cliente e la chiamata alla Polizia

Durante il furto, i quattro sono stati notati da un cliente che si trovava a fare rifornimento presso il distributore di benzina. Accortosi dei movimenti sospetti, l’uomo è stato minacciato dai ladri, che gli hanno intimato di non intervenire. Nonostante la minaccia, il cliente ha prontamente contattato la sala operativa della Questura tramite il numero unico d’emergenza, fornendo una segnalazione decisiva per l’intervento delle forze dell’ordine.

L’inseguimento e l’arresto sulla statale 192

L’allarme lanciato via radio ha permesso agli agenti della squadra volanti di mettersi immediatamente sulle tracce dei quattro sospetti. Dopo un lungo inseguimento ad alta velocità sulla statale 192, la Polizia è riuscita a bloccare l’auto, che aveva la targa parzialmente coperta, e a riportare la situazione sotto controllo. I quattro giovani sono stati identificati e arrestati in flagranza di rapina.

La refurtiva recuperata e la denuncia

All’interno dell’auto sono stati trovati i 300 pacchi di sigarette, le sigarette elettroniche e il fondo cassa in monete, tutto riconsegnato al legittimo proprietario. Nel frattempo, il titolare del tabacchino ha formalizzato la denuncia presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone. Informato il Pubblico Ministero di turno, i quattro giovani catanesi sono stati trasferiti in carcere, dove attendono il giudizio di convalida davanti al Gip.

