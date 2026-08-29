Taekwondo in fabbrica, operaio licenziato dalla Ferrero per aver mostrato le mosse al collega: ora deve pagare

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un operaio della linea Kinder ha voluto dimostrare la sua bravura come maestro di arti marziali e ha colpito un collega, ferendolo. Ferrero ha deciso di licenziarlo e il Tribunale di Asti gli dà ragione. Non è servito neanche dimostrare che non ci fossero altri precedenti simili. L’operaio è stato condannato al pagamento di circa 8.000 euro di spese legali dopo la dimostrazione in fabbrica delle sue abilità di Taekwondo.

Le abilità di Taekwondo

Un addetto al confezionamento della linea Kinder, appassionato di Taekwondo (arte marziale coreana), è stato licenziato nell’aprile 2025. Il motivo è proprio quella sua passione.

Al termine del suo turno di lavoro aveva deciso di mostrare le proprie abilità a un collega che lavorava al suo fianco.

Aveva all’improvviso domandato all’uomo: “Dai, ti faccio vedere una mossa di Taekwondo”. Senza attendere una risposta gli avrebbe sferrato due colpi diretti all’addome.

Il licenziamento

Dopo il fatto, che ha lasciato ferito in modo comunque lieve il collega, l’azienda aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell’operaio. Nei primi giorni di giugno è arrivato il licenziamento.

Per Ferrero quel comportamento era inaccettabile e nella lettera di licenziamento scriveva: “Gli accertamenti effettuati sulla sua condotta complessiva hanno portato alla luce l’estrema gravità del suo comportamento“.

L’uomo aveva deciso di impugnare il provvedimento, ma la giudice del lavoro del Tribunale di Asti ha pubblicato la sentenza di primo grado nella quale viene sottolineata la proporzionalità tra il fatto commesso e la sanzione inflitta da Ferrero.

La decisione del tribunale

Per la giudice del lavoro, Ivana Lo Bello, un comportamento di tale natura è “idoneo a compromettere l’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nel corretto inserimento del dipendente nell’organizzazione aziendale”.

Si fa accenno al rispetto dell’integrità fisica e morale degli altri lavoratori, che con la sua prova di abilità avrebbe di fatto compromesso. Infatti, come si legge, la mossa di Taekwondo “ha inciso negativamente sulla serenità dell’ambiente di lavoro”.

L’operaio ha tentato di spiegare che simili comportamenti in azienda non si erano verificati in precedenza, ma la sentenza ha chiarito che Ferrero ha agito correttamente. L’uomo è stato quindi condannato al pagamento di 8.000 euro di spese legali.