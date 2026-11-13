Tagli alla scuola in Manovra, governo ci ripensa e Meloni si difende: "Non lo erano, nessuno rischiava posto"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giorgia Meloni, dopo il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati, ha dichiarato che dalla legge di bilancio sarà tolto il provvedimento che aveva innescato molte critiche nel mondo della scuola. La premier, però, ha sostenuto che la misura non avrebbe contemplato tagli. Nonostante il passo indietro dell’esecutivo, la Cgil ha confermato lo sciopero generale previsto per il 20 novembre, parlando di “manovra assurda”. Parole dure nei confronti del governo sono arrivate anche dalla segretaria del Pd, Elly Schlein.

Manovra e scuola, il governo fa dietrofront. Giorgia Meloni: “Comunque non erano tagli”

“Durante l’incontro con i sindacati – ha spiegato Meloni sui suoi profili social – il governo ha confermato ufficialmente che intende togliere la misura che aveva creato malumore nel mondo della scuola. Però, siccome i fatti contano più delle polemiche, voglio ribadire che non si trattava di tagli: nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe stato licenziato”.

“Il provvedimento che era previsto in manovra – ha aggiunto – cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi relativamente alle nuove assunzioni, perché la scuola negli ultimi dieci anni ha perso quasi 800 mila studenti a causa del calo delle nascite”.

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“Nella legge di bilancio che il Parlamento sta esaminando – ha continuato la premier – c’è una misura a cui tengo molto: abbiamo deciso di utilizzare una parte delle risorse che abbiamo per dotare le scuole italiane di climatizzatori e pompe di calore. I bandi si faranno nel 2027, le risorse saranno erogate a partire dal 2028, perché nessuno dovrebbe studiare al freddo d’inverno o a 35 gradi a giugno”.

Sindacati sul piede di guerra: “Incontro cortese ma politicamente inutile”

“È stato un incontro cortese ma politicamente inutile. Abbiamo confermato il nostro giudizio fortemente negativo sulla manovra, che non è in grado di affrontare le emergenze del Paese, che è fondata sul binomio austerità e riarmo. Che fa cassa sulle pensioni. Questo basta e avanza per confermare le ragioni per cui la Cgil ha proclamato lo sciopero generale del 20 novembre”. Lo ha dichiarato il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari.

Oltre alla scuola, un tema caldo è stato quello relativo alle risorse da destinare alla sanità. “Abbiamo chiesto più investimenti: il ministro Giorgetti ha detto che il governo sta valutando di mettere ulteriori risorse. Su questa cosa insisteremo”, ha raccontato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Della stessa opinione la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola: “Stanno continuando a verificare le disponibilità e tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità”.

Durissimo anche Maurizio Landini che ha parlato di una legge di Bilancio “assurda” e di un incontro a palazzo Chigi “politicamente inutile”. Confermato quindi lo sciopero generale di venerdì 20 novembre. Sarà il quinto consecutivo contro la manovra del governo Meloni. Per Landini si tratta di un’operazione con “un carattere puramente elettorale”.

Il segretario generale della Cgil ha inoltre presentato la proposta per una riforma complessiva del fisco, rilanciando anche la patrimoniale. Una proposta per “un fisco più giusto, più progressivo e più trasparente”, ha dichiarato, aggiungendo che il sistema italiano “deve tornare a essere fondato sulla progressività e sulla capacità contributiva, come previsto dall’articolo 53 della Costituzione”.

Schlein: “Alla scuola servono tetti che non crollino”

“Per ora io ho visto soltanto dichiarazioni del ministro, aspettiamo i fatti”. Sono le parole di Elly Schlein, a margine del Festival dell’economia sociale a Forlì, rispondendo a una domanda sul passo indietro del governo sui tagli alla scuola in manovra.

“Insieme al mondo della scuola – ha aggiunto – abbiamo alzato la voce contro la scellerata idea di tagliare 5.000 insegnanti, 2.000 del personale tecnico amministrativo dopo i tagli che ci sono già stati l’anno scorso sempre sulla scuola. Un Paese che non crede nella sua scuola è un Paese che non crede nel suo futuro”.

“Noi dovremmo invece occuparci di come pagare meglio gli insegnanti, che sono tra i meno pagati d’Europa, e di come fare un grande investimento sull’edilizia scolastica – ha proseguito Schlein – perché alla scuola non servono tetti per cacciare bambini stranieri, servono tetti che non crollino e strutture adeguate dal punto di vista anche della sicurezza sismica”.

E ancora: “Mi è capitato anche recentemente di visitare delle scuole che non sono ancora a norma. Io credo che garantire la sicurezza degli studenti, delle studentesse, degli alunni sia una responsabilità dello Stato e quindi su questo bisogna vedere molti più sforzi”.