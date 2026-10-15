Taglia la catena di una bici alla stazione di Parma, ma lì non poteva nemmeno entrare: arrestato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un rumore metallico dalle rastrelliere, la catena appena tranciata e il tentativo di andarsene con la bici di un’altra persona. Davanti alla stazione di Parma la Polizia Ferroviaria ha arrestato un uomo di 36 anni, senza documenti, sorpreso mentre provava a rubare una bicicletta da donna. Non avrebbe nemmeno dovuto trovarsi lì: il Questore gli aveva vietato per 2 anni l’accesso alla stazione.

Furto di bici alla stazione di Parma, il ladro sorpreso dalla Polfer

Come riporta la Polizia di Stato, era il pomeriggio del 24 settembre e gli agenti della Polfer erano impegnati nei servizi di vigilanza davanti allo scalo.

Il rumore li ha portati alle rastrelliere, dove l’uomo aveva appena forzato la catena della bici facendo leva con un cavalletto di metallo.

Vedendo arrivare i poliziotti si è liberato del cavalletto e della catena e ha provato ad allontanarsi con la bicicletta, ma è stato fermato.

Non aveva documenti con sé ed è stato accompagnato negli uffici della Polizia.

La bici riconosciuta dalla proprietaria scesa dal treno

Poco più tardi una viaggiatrice, appena scesa dal treno, si è accorta che la sua bici non c’era più e ha chiesto aiuto alla Polfer.

Negli uffici di Polizia l’ha riconosciuta e, dopo aver sporto denuncia, l’ha riavuta subito.

Il Daspo urbano violato e la custodia in carcere

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già destinatario di un Daspo urbano, che gli vietava per 2 anni di entrare nella stazione e nelle aree vicine.

Oltre all’arresto in flagranza per tentato furto, è stato quindi denunciato per la violazione del divieto.

IPA