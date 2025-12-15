Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia per danneggiamento a Como, dove una donna di 68 anni, senza fissa dimora e cittadina francese, è stata sorpresa mentre danneggiava una eco pelliccia in un grande magazzino di abbigliamento. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando la donna è stata fermata dagli agenti e denunciata in stato di libertà.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri in un noto punto vendita di viale Giulio Cesare a Como. La segnalazione è partita dal personale del negozio, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver notato comportamenti sospetti da parte della donna.

Intorno alle 17.00, una volante della Polizia è stata inviata presso il grande magazzino di abbigliamento, dove era stata segnalata la presenza della 68enne. Secondo quanto riferito dal responsabile del negozio, la donna era stata sorpresa mentre utilizzava una forbice per tagliare una eco pelliccia, del valore di quasi 90 euro, e staccava la placchetta antifurto.

La dinamica dei fatti

Il responsabile del negozio ha raccontato agli agenti di aver colto la donna sul fatto. Dopo essere stata scoperta, la cittadina francese ha abbandonato la pelliccia sul pavimento del negozio e si è diretta verso il piazzale antistante. Qui è stata fermata dagli agenti della volante, che l’hanno identificata e ascoltato le dichiarazioni del personale del negozio.

La denuncia e i provvedimenti

La donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stata accompagnata in Questura. Dopo aver raccolto la denuncia della proprietà e compilato i verbali di rito, gli agenti hanno proceduto a denunciarla in stato di libertà per il reato di danneggiamento.

IPA