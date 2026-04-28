Taglio accise benzina e diesel, ipotesi proroga dopo l'1 maggio solo per camionisti o Isee fino a 15 mila euro

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il governo è a caccia di risorse per prorogare il taglio delle accise su benzina e diesel. Una missione non semplice e contro il tempo. L’1 maggio scade la misura precedente introdotta il 18 marzo, quella dello sconto di 24,4 centesimi su un litro di carburante. L’ipotesi più probabile è che stavolta non ci sarà una riduzione di prezzo per tutti, ma solo per alcune categorie, ossia i camionisti e le persone che hanno un Isee pari o inferiore a 15mila euro.

Taglio accise benzina e diesel: il piano del governo

I tecnici del governo, come riporta La Repubblica, stanno lavorando a due opzioni alternative in merito alla proroga del taglio delle accise, in risposta all’aumento dei prezzi dell’energia provocato dalla guerra in Iran.

La prima è quella che mira a dare un aiuto agli autotrasportatori. In sintesi, a questa categoria si vorrebbe dare nuovamente il beneficio del credito d’imposta, attualmente pari al 20%, per l’acquisto del gasolio.

ANSA

La Lega guidata da Matteo Salvini, che è a capo del ministero dei Trasporti, spinge per allargare la misura. Il vicepremier sa che dovrà far fronte allo sciopero dei tir già proclamato dalle sigle sindacali del settore a maggio, per cinque giorni, dal 25 al 29. Un intervento più incisivo sui carburanti potrebbe scoraggiare la protesta.

L’opzione del bonus benzina per chi ha l’Isee fino a 15mila euro

La seconda opzione su cui lavora l’esecutivo è di dare aiuti a chi ha redditi bassi.

In particolare, si starebbe pensando a un bonus benzina per coloro che beneficiano già della carta “Dedicata a te”, il contributo economico di 500 euro erogato alle famiglie con Isee fino a 15mila euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Il governo alla ricerca di risorse

Già a metà marzo, i funzionari del ministero delle Imprese avevano preso in considerazione di caricare sulla carta un importo extra di 100 euro, per far fronte all’impennata del prezzo dei carburanti.

Alla fine, però, si optò per una misura generalizzata, ossia il taglio delle accise per tutti. Attualmente, tale strada è difficilmente percorribile a lungo termine per mancanza di risorse. Per questo si sta ragionando su aiuti non generalizzati, ma mirati.

Tuttavia il governo, fino all’ultimo, proverà a racimolare soldi per prorogare di almeno 15-20 giorni il taglio delle accise generalizzato.