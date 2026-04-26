Taglio accise in scadenza, carburanti oltre i 2,3 euro senza la proroga: l'Italia ha il diesel più caro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sta per scadere la seconda proroga del taglio delle accise di 24,4 centesimi sul costo di benzina e diesel. Dal 2 maggio, senza un’azione da parte del governo, i prezzi saliranno immediatamente dei 24,4 centesimi fino a questo momento “scontati” dalla misura apposita. 45 giorni di taglio delle accise sono costati quasi 1 miliardo di euro e per questo la proroga potrebbe non essere automatica. L’impennata dei prezzi porterebbe il diesel oltre i 2,3 euro al litro. Atteso in settimana il Consiglio dei Ministri.

Taglio delle accise in scadenza

Fino al 1° maggio 2026 la misura del taglio delle accise permetterà al prezzo di benzina e diesel di restare mitigato di 24,4 centesimi. Questa misura fino ad ora ha permesso di mantenere i prezzi sotto controllo, soprattutto per quanto riguarda la benzina.

Il diesel invece, anche con la misura, ha superato i due euro al litro, ma senza il taglio delle accise si supereranno i 2,3 euro al litro. Si tratta del costo più alto del diesel in Europa.

ANSA

L’impennata dei costi del carburante, in caso di mancata proroga del taglio delle accise, avrà effetti diretti ai distributori, ma anche effetti indiretti sui costi dei beni alimentari e sulla merce che viaggia su ruota.

Quanto costeranno diesel e benzina?

Nel caso di una mancata proroga del taglio delle accise, a partire dal 2 maggio ci si dovrà aspettare un’impennata dei prezzi di benzina e diesel. Mentre la benzina resterà ancora entro la soglia dei due euro al litro, il diesel schizzerà ai 2,3 euro al litro.

In assenza dello sconto di 24,4 centesimi, bisognerà quindi aspettarsi una benzina che in strada, in modalità self, toccherà 1,976 euro al litro, mentre il diesel arriverà fino a 2,302 euro al litro.

Situazione più grave in autostrada, dove i prezzi sono mediamente più alti e la benzina supererà i 2 euro al litro, toccando quota 2,026 euro al litro, e il diesel potrebbe sfiorare e superare i 2,417 euro al litro.

Il diesel più caro d’Europa

Il Codacons aveva già denunciato come, in assenza del taglio delle accise, l’Italia si piazzerebbe in testa alla classifica europea per il caro-gasolio.

Nella settimana tra il 13 e il 20 aprile, infatti, il prezzo medio ha toccato i 2,358 euro al litro, superando Paesi Bassi, Finlandia e Francia. In settimana attese sul Consiglio dei Ministri, dove si dovrebbe discutere anche di come proseguire con la misura del taglio delle accise, al netto del costo elevato che prevede.

Per questo si pensa a una proroga, ma come dichiara Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, questa misura da sola non basta. L’incertezza sui prezzi del carburante continua ad agitare anche le associazioni e, dopo il blocco di 120 ore degli autotrasportatori, è già previsto per il prossimo 25 maggio un ulteriore sciopero di una settimana (25-29 maggio).