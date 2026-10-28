Taglio accise, ok del governo per lo sconto sul diesel fino al 7 novembre: quanto si risparmia su un pieno

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Via libera al taglio delle accise sul diesel da mercoledì 28 ottobre fino a sabato 7 novembre. Lo sconto sarà pari a 4,9 centesimi al litro. La misura è stata decisa con un decreto interministeriale, firmato dal titolare del Tesoro Giancarlo Giorgetti e da quello dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Il nuovo intervento costa 38,7 milioni di euro.

Il taglio delle accise sul diesel fino al 7 novembre

Fino al 7 novembre, il diesel costerà 4,9 centesimi in meno. Il Governo ha deciso per un taglio di 4 centesimi al litro che, Iva compresa, sarà di 4,9 centesimi alla pompa.

Per finanziare la misura, le risorse arrivano dall’extragettito Iva incassato dallo Stato tra il primo e il 30 settembre, attivando la cosiddetta accisa mobile (l’utilizzo della maggiore Iva per la riduzione delle accise).

ANSA

L’intervento è tornato dopo più di tre settimane di stop. In realtà l’extragettito Iva di settembre, come ha detto la premier Giorgia Meloni, qualche settimana fa si aggirava intorno ai 170 milioni.

L’esecutivo ha deciso di usarne soltanto una parte, ovvero 38,7 milioni, tenendo da parte alcune risorse per altri interventi, tra cui la probabile estensione dello sconto sul bollo auto, che dovrebbe arrivare nel disegno della legge di bilancio in Consiglio dei ministri.

I precedenti tagli delle accise

Il primo taglio delle accise risale al 18 marzo con l’obiettivo di contenere i prezzi alla pompa aumentati a causa della guerra in Iran, che ha fatto schizzare le quotazioni del petrolio.

Successivamente la misura è stata prorogata più volte, con importi decrescenti e azzerando lo sconto sulla benzina.

Fatta eccezione per uno stop a luglio, l’intervento è stato riproposto fino al 5 ottobre, ma solo sul diesel. Allo Stato è costato complessivamente circa 2,7 miliardi di euro.

I prezzi delle compagnie

Intanto sia Eni che Q8 hanno rinnovate le misure per calmierare i prezzi.

Eni ha allungato il price cap fino a fine anno e anche Q8 ha detto che l’impegno sarà fino al 31 dicembre.

Il tetto fissato dalla partecipata italiana, con il taglio delle accise, scenderà leggermente per il diesel, a circa 2,2 euro al litro; quello della benzina, invece, resterà di 1,99 euro.