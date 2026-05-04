Taglio accise su benzina e diesel fino al 10 maggio, per la proroga fino al 22 maggio serve un altro decreto

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Giorgia Meloni ha annunciato che il taglio delle accise su benzina e diesel sarà prorogato fino al prossimo 22 maggio ma il decreto approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso giovedì e subito firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sposta la scadenza solo fino al 10 maggio. Per prolungare ulteriormente la misura servirà un nuovo provvedimento.

L’annuncio di Giorgia Meloni sul taglio delle accise

In occasione di una conferenza stampa allestita a Palazzo Chigi lo scorso 30 aprile, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che il taglio delle accise su benzina e diesel per contenere il caro carburanti verrà prolungato fino al 22 maggio.

Le parole della premier: “Il Consiglio dei Ministri ha licenziato la proroga del taglio delle accise per altre tre settimane. Lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato. C’è una sproporzione importante tra l’aumento del gasolio e l’aumento della benzina. La benzina è aumentata del 6%, il gasolio del 24%. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio già previsto per il passato (20 cent al litro), e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante”.

ANSA

Taglio accise su benzina e diesel: cosa prevede il Decreto

Il decreto legge approvato lo scorso giovedì dal Consiglio dei Ministri e immediatamente firmato dal presidente della Repubblica Sergio Matarella prevede la proroga del taglio delle accise su benzina e diesel solo fino al 10 maggio.

A copertura del taglio sono stati stanziati 146,5 milioni di euro.

Nuovo decreto in arrivo sul taglio delle accise

Il taglio delle accise fino al 10 maggio è confermato sulla Gazzetta Ufficiale.

Per arrivare alle tre settimane annunciate dalla premier Giorgia Meloni servirà un altro decreto, questa volta ministeriale.

Il nuovo provvedimento dovrebbe arrivare tra qualche giorno.

Il nodo per il prolungamento del provvedimento rimane quello delle coperture ma fra qualche giorno, come riportato da SkyTg24, si conta di avere circa altri 200 milioni di risorse in arrivo dal maggior gettito legato all’Iva incassata con gli aumenti degli ultimi periodi.

I motivi della proroga in due tempi

Palazzo Chigi ha confermato che il secondo intervento arriverà nei prossimi giorni, non appena verrà quantificata la disponibilità di risorse derivanti dall’extragettito Iva sui carburanti, attesa entro circa dieci giorni.

Giovedì fonti del governo avevano rivelato che le coperture sarebbero state trovate con le sanzioni dell’Antitrust e l’extragettito Iva. Probabilmente – è la spiegazione riportata da SkyTg24 – il ricavato delle multe era già quantificato mentre l’aumento delle tasse era ancora da definire e, per questo, alla fine il governo ha dovuto spezzare in due la proroga.