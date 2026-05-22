Taglio accise su benzina e diesel prorogato fino all'8 giugno, quanto vale lo sconto sul prezzo del carburante

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nuova proroga del taglio delle accise sui benzina e diesel. In Consiglio dei ministri ha ricevuto il via libera il decreto carburanti con le risorse per il prolungamento fino all’8 giugno degli sconti ai distributori, in scadenza nella giornata di venerdì 22 maggio. Oltre alla misura necessaria a far fronte gli effetti della crisi dello stretto di Hormuz sul prezzo del petrolio, il provvedimento contiene anche gli stanziamenti per sospendere lo sciopero nazionale degli autotrasportatori contro il caro gasolio, proclamato dal 25 al 29 maggio.

La proroga del taglio delle accise

Secondo quanto riportato da Ansa, si tratta di un intervento totale di 400 milioni, per finanziare la terza proroga del taglio delle accise, ma anche per sostenere il trasporto merci su gomme, attraverso la riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise e valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi.

Tra le risorse ricavate dal governo dall’extragettito dell’Iva, da multe dell’Antitrust e da tagli vari, sarebbero 300 i milioni destinati al settore: 100 milioni già previsti nei precedenti decreti carburanti non ancora erogati e 200 di nuovi fondi.

Lo stop allo sciopero degli autotrasportatori

Le misure a favore degli autotrasportatori sono state varate nel Cdm dopo l’incontro a Palazzo Chigi tra le organizzazioni di categoria, Giorgia Meloni, i ministri Giorgetti, Salvini, Urso, Foti, il sottosegretario Mantovano e il viceministro Rixi.

La presidente del Consiglio ha riconosciuto che l’autotrasporto è “fondamentale per l’economia del paese”, ricordando però che la soluzione strutturale al caro carburanti e ai rincari sui prezzi dell’energia dipende dalle decisioni in sede europea.

ANSA

Al termine del confronto, le sigle hanno annunciato la sospensione dello sciopero nazionale indetto per le giornate dal 25 al 29 maggio.

Il presidente della Federazione autotrasportatori italiani e del coordinamento Unatras, Paolo Uggè, ha affermato come sia “stata la condivisione della quasi totalità delle federazioni rappresentative del settore a portare l’Esecutivo a dare risposte concrete alle richieste della categoria, fortemente penalizzata da una decisione errata che scaricava sulle imprese di autotrasporto la riduzione di 20 centesimi”.

Lo sconto sui prezzi di benzina e diesel

Con la conferma della proroga del taglio delle accise, già annunciata dal Governo in vista della scadenza del 22 maggio, il prezzo del diesel al distributore continuerà ad essere scontato di 20 centesimi, mentre la benzina di 5 centesimi, secondo lo schema deciso lo scorso 2 maggio.

Nella giornata di venerdì 22, secondo i dati del Mimit, i prezzi medi nazionali in modalità self service nelle aree urbane sono di 1.966 per la verde e di 1.974 per il gasolio.