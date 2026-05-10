Taglio accise su carburanti prorogato al 22 maggio, nuovo decreto per lo sconto sui prezzi di benzina e diesel

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Arriva la proroga del taglio delle accise su benzina e diesel promessa da Giorgia Meloni. Il Mef ha dichiarato “in corso di pubblicazione” il decreto ministeriale con il prolungamento fino al 22 maggio della misura necessaria a calmierare gli effetti sul prezzo dei carburanti della crisi dello stretto di Hormuz. Si tratta della seconda fase degli sconti applicati ai distributori, preannunciata dalla premier.

Lo sconto sui prezzi di diesel e benzina

Il taglio delle accise sui carburanti era atteso in vista della scadenza del 10 maggio della prima proroga dell’intervento varato dal Governo a marzo. Il 2 maggio era scattata la sforbiciata stabilita in decreto legge, ma con soli 5 centesimi di sconto sulla benzina rispetto ai 25 centesimi tolti al diesel.

In conferenza stampa, la presidente del Consiglio aveva spiegato la differenza, annunciando che la misura avrebbe coperto in totale altre tre settimane: “C’è una sproporzione importante tra l’aumento del gasolio e l’aumento della benzina. La benzina è aumentata del 6%, il gasolio del 24% – aveva detto la premier – Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio già previsto per il passato (20 cent al litro), e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante”.

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La proroga

Il motivo della proroga in due passaggi del taglio delle accise è legato a questioni di coperture: lo sconto fino a domenica 10 maggio è stata finanziata dai 146,5 milioni ottenuti dalle sanzioni dell’Antitrust, mentre per abbassare i prezzi di benzina e diesel di altri 12 giorni il Governo farà ricorso all’extragettito Iva.

Per calcolarlo, infatti, è necessario attendere almeno la prima settimana di ogni mese e, come riportato dal decreto in Gazzetta, tra l’1 e il 30 aprile è stato pari a 191,2 milioni di euro.

Uno stanziamento che permetterà di coprire la riduzione delle accise fino al 22 maggio, sempre secondo lo schema asimmetrico di -24,4 centesimi per il gasolio e -6,1 centesimi per la benzina.

Il taglio delle accise sui carburanti

L’ennesima proroga arriva mentre il Governo cerca di convincere Bruxelles a cedere margini di trattativa sul patto di stabilità.

Il taglio delle accise sui carburanti rimane un intervento particolarmente oneroso per le case dello Stato e in assenza di un nuovo prolungamento la benzina tornerebbe intorno ai 2 euro al litro e il diesel potrebbe avvicinarsi a 2,30 euro, con inevitabili rincari destinati a pesare ad ogni livello nella tasche dei consumatori.

“Aprirsi a soluzioni innovative e realistiche, senza preconcetti” è l’appello lanciato dal ministro Giancarlo Giorgetti alla cerimonia di giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di finanza, a Bergamo, affermando che “gli shock sistemici fanno comprendere quali politiche funzionano e quali rischiano invece di aggravare la crisi”.