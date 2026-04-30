Taglio accise sui carburanti prorogato, ma con differenze tra benzina e gasolio per 21 giorni: cosa cambia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il Consiglio dei ministri prorogherà per 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti, invariato per il gasolio (20 centesimi al litro) e ridotto a 5 centesimi al litro per la benzina. La misura era stata introdotta a metà marzo ed è poi stata rinnovata dal governo in risposta all’aumento del costo dei carburanti a causa del perdurare della crisi in Medioriente.

Carburanti, prorogato il taglio delle accise

Su benzina e diesel il primo taglio delle accise era stato deciso dal governo il 18 marzo con un decreto entrando in vigore dal giorno seguente.

Per ridurre il prezzo del carburante di 24,4 centesimi (20 centesimi più il gettito Iva) su benzina e anche su gasolio, l’esecutivo aveva stanziato 500 milioni di euro.

Dopo un primo rinnovo fino al primo maggio, ora arriva una nuova, ulteriore, proroga decisa dopo due ore di Consiglio dei ministri.

Carburanti, cosa ha deciso il governo

Il nuovo taglio delle accise sui carburanti verrà, dunque, prorogato per 21 giorni: invariato per il gasolio (20 centesimi al litro) e ridotto a 5 centesimi al litro per la benzina.

Il taglio sarà finanziato con le sanzioni dell’Antitrust e l’extragettito Iva.

Ulteriori misure per l’autotrasporto, invece, verranno inserite in un provvedimento successivo, in seguito a un confronto con le associazioni di categoria.

Giorgia Meloni su benzina e gasolio

Era stata la premier Giorgia Meloni ad anticipare la possibilità concreta di un nuovo decreto sui carburanti.

“Il governo sta valutando un’ulteriore proroga del taglio delle accise che potrebbe essere più breve delle precedenti e non più in maniera orizzontale”, aveva detto la Meloni.

La presidente del Consiglio aveva sottolineato come il gasolio avesse avuto un aumento più significativo della benzina e quindi il taglio “potrebbe impattare più sul gasolio che sulla benzina, per avere un impatto meglio distribuito”.

“Seguiamo il tavolo negoziale, cerchiamo di tenerci abbastanza ancorati all’andamento della situazione ma non abbiamo ancora definito la tempistica precisa delle settimane a cui si riferirà la proroga del taglio”, aveva aggiunto la Meloni in conferenza stampa dopo un Consiglio dei ministri sul decreto Lavoro.