Taglio delle accise sul diesel fino al 10 settembre, misura in Gazzetta Ufficiale: quanto costa un pieno

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il decreto interministeriale che proroga fino a giovedì 10 settembre il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, che sarebbe scaduto il 5 settembre, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. La misura sfrutta il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell’extra gettito Iva del mese di agosto che è stato di 60,4 milioni di euro.

Nuovo taglio generalizzato delle accise: probabilmente sarà l’ultimo

Il taglio delle accise sul gasolio, come riferisce l’ANSA, sarà prorogato di cinque giorni, da domenica 6 settembre fino a giovedì 10 compreso.

Il provvedimento è stato adottato dal governo a causa del caro-carburanti, che non accenna ad arrestarsi. I prezzi di benzina e gasolio, nel frattempo, sono aumentati anche nelle ultime ore.

ANSA

Quella di oggi sarà probabilmente l’ultima misura con uno sconto generalizzato sui carburanti (da marzo sono stati 7, costati oltre 2 miliardi). Dalla prossima settimana, l’esecutivo ha intenzione di cambiare approccio alla questione, come reso noto dalla premier Giorgia Meloni.

“Altri provvedimenti sono in arrivo, ma questa volta saranno mirati: non possiamo permetterci di spendere soldi per darli a chi non ne ha bisogno o viene a fare benzina dalla Francia“, ha dichiarato la premier durante la festa di Fratelli d’Italia a Bari per il record di longevità del governo.

Quanto costa fare un pieno di benzina e diesel

Secondo il ministero delle Imprese, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale oggi è pari a 2,050 euro al litro per la benzina e 2,162 euro al litro per il gasolio.

Per farsi un’idea di quanto costa ora un pieno, si tenga presente che un’auto utilitaria in media ha un serbatoio da 45 litri, mentre un Suv di oltre 55 litri. Nel primo caso, un pieno di benzina costerebbe circa 92 euro mentre quello di un diesel 97; nel caso di un mezzo di grossa cilindrata si arriverebbe a 113 euro per la benzina e a 119 euro per il diesel.

Le critiche al governo: “Solita mezza pezza”

“I prezzi dell’energia sono alti in tutto il mondo. Non è una questione italiana – ha commentato il vicepremier Antonio Tajani -. In altre parti d’Europa sono più cari che da noi. Il governo vigila, interviene, interverrà”.

“Coinvolgeremo anche le compagnie petrolifere, in modo che possano, come hanno già cominciato a fare, aiutare lo Stato. Ma il problema è legato alla vicenda internazionale”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.

L’Unione nazionale consumatori definisce la proroga del taglio delle accise “la solita mezza pezza”. Il Codacons la descrive come “un’elemosina che non salverà gli automobilisti dalla stangata sui rifornimenti“. Critica anche Assoutenti che parla di “assenza di misure strutturali finalizzate a risolvere l’emergenza carburanti nel nostro Paese”.