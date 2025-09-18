Taglio Irpef al ceto medio, aliquota rivista per 13,6 milioni di contribuenti: chi ci guadagna davvero

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha parlato di una delle misure più importanti della prossima manovra finanziaria, il taglio dell’Irpef per il ceto medio. 13,6 milioni di persone saranno interessate dalla riduzione dell’aliquota mediana della tassa sul reddito, ma il governo sta cercando anche di introdurre un premio per le aziende che reinvestono gli utili.

Leo annuncia il taglio dell’Irpef

Durante l’evento Speciale Telefisco del Sole 24 Ore, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha parlato della riforma dell’Irpef che il Governo vuole inserire all’interno della manovra finanziaria. Leo ha dichiarato:

Sappiamo che la misura interesserebbe 13,6 milioni di contribuenti, ed è quindi molto avvertita. Aspettiamo i dati Istat sui conti economici nazionali.

ANSA Maurizio Leo

La riforma dovrebbe infatti riguardare quello che l’esecutivo chiama “ceto medio”, agendo sull’aliquota Irpef che fa da 35.000 euro a 50.000 euro di stipendio lordo annuo.

Le priorità del governo sul taglio delle tasse

Gli obiettivi del governo per questa aliquota sono più di uno. La priorità è abbassarla, dall’attuale 35% dell’imponibile al 33%. Una misura costosa per lo Stato, che potrebbe però avere diversi effetti positivi.

Per i lavoratori significherebbe un aumento dello stipendio netto. Per le imprese invece una riduzione del costo del lavoro, che potrebbe permettere loro di offrire salari più competitivi e aumentare quelli già elargiti.

In secondo piano, come sottolineato dallo stesso Leo, c’è l’estensione dello scaglione Irpef, che potrebbe arrivare a includere i redditi fino a 60.000 euro, invece degli attuali 50.000. Questa ulteriore misura è però considerata meno urgente della precedente.

L’ipotesi dell’Ires premiale

Se il taglio dell’Irpef riguarderà soprattutto i lavoratori, per le imprese si prospetta invece l’introduzione dell’Ires premiale. L’idea è quella di abbassare la tassa sul reddito delle aziende a quelle che investono. Leo ha spiegato:

La riduzione dell’aliquota è legata a un aspetto che attiene al reddito, mentre invece l’investimento deve comportare l’accantonamento dell’utile, il cui 30% deve essere destinato all’investimento. Quindi qui assistiamo a una asimmetria tra quella che è la disciplina di riduzione della tassazione e quello che è, diciamo, la tipologia dell’investimento.