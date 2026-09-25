Taglio sconto accise sul diesel scende a 5 centesimi, un pieno di gasolio può costare fino a 3 euro in più

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Prezzo in aumento del diesel: da sabato 26 settembre scatta il dimezzamento del taglio delle accise, che, secondo le stime, farà aumentare di circa 3 euro il costo di un pieno di gasolio su strade e autostrade, al di là dell’andamento dei listini. Inoltre, dal 6 ottobre, lo sconto fiscale non sarà più in vigore. Da questa data gli automobilisti dovranno sottostare al meccanismo delle accise mobili, con l’extra-gettito IVA incassato dallo Stato per i rincari del greggio che sarà riutilizzato per abbassare le accise fisse.

Diesel, taglio dello sconto sulle accise: pieno di gasolio in aumento

Dopo un paio di giorni di lieve calo, come riporta l’AdnKronos, il 25 settembre i prezzi di benzina e diesel alla pompa sono rimasti invariati, nonostante il nuovo deciso rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Ma nelle prossime ore saliranno a livelli mai visti prima in Italia.

Nella giornata di giovedì 24 settembre, il segretario all’Energia Usa Chris Wright ha riferito di aver chiesto all’industria petrolifera di ridurre volontariamente le esportazioni di gasolio al fine di far calare i prezzi a livello nazionale in vista delle elezioni di metà mandato.

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In altre parole, per il resto del mondo, significa prezzi più alti. In aggiunta, dal 26 settembre, in Italia l’accisa sul gasolio salirà di cinque centesimi al litro (sei Iva inclusa), a causa del dimezzamento del già citato taglio delle accise, portando il prezzo alla pompa a 2,4 euro/litro.

I prezzi alla pompa

Il 25 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,154 euro/l per la benzina, 2,338 euro/l per il gasolio, 0,748 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,886 euro/kg per il metano.

Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,247 euro/l per la benzina, di 2,421 euro/l per il gasolio, 0,885 euro/l per il Gpl e 1,803 euro/kg per il metano.

In base ai dati rilevati alle ore 8 del 24 settembre, considerando i circa 21mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, le medie dei prezzi praticati elaborate dalla Staffetta sono le seguenti: benzina self service a 2,156 euro/litro (compagnie 2,157, pompe bianche 2,152), diesel self service a 2,343 euro/litro (compagnie 2,344, pompe bianche 2,332).

Benzina servito a 2,286 euro/litro (compagnie 2,328, pompe bianche 2,191), diesel servito a 2,475 euro/litro (compagnie 2,515, pompe bianche 2,369).

Gpl servito a 0,742 euro/litro (compagnie 0,749, pompe bianche 0,739), metano servito a 1,884 euro/kg (compagnie 1,862, pompe bianche 1,865), Gnl a 1,721 euro/kg (compagnie 1,724 euro/kg, pompe bianche 1,739 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 2,148 euro/litro (2,365 il servito); IP a 2,169 (2,327 servito); Q8 a 2,158 (2,310 servito); Tamoil a 2,145 (2,198 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,341 (2,560 servito); IP a 2,351 (2,509 servito); Q8 a 2,349 (2,504 servito) e Tamoil a 2,333 (2,385 servito).

Governo e società del settore riuniti per calmierare i prezzi

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, hanno convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore della raffinazione e della produzione di beni e prodotti derivati.

Lo scopo del summit, spiega un comunicato, è “valutare come le raffinerie nazionali possano aumentare la produzione dei principali prodotti per mitigare gli effetti dell’attuale scenario internazionale sull’approvvigionamento del Paese”.

L’incontro si svolgerà nella sede del Mimit a Palazzo Piacentini. Parteciperanno, oltre all’Unem (Unione energie per la mobilità), i rappresentanti di Sonatrach, Socar-IP, Iplom, KPI, Alma Petroli, Ludoil/Isab, Eni, Saras e Innovhub.