Taiwan, attacco in metro a Taipei causa morti e feriti: prima i fumogeni e poi le coltellate, killer suicida

Un uomo ha lanciato bombe fumogene e Molotov e ha accoltellato diverse persone in due fermate centrali della metropolitana di Taipei, la capitale di Taiwan. Il sospettato è poi morto cadendo da un edificio. Le sue motivazioni non sono chiare, ma fatti di questo tipo sono molto rari a Taiwan, che ha bassissimi tassi di crimini violenti.

Attacco nella metropolitana di Taipei

Durante l’ora di punta serale del 19 dicembre a Taipei, la capitale dell’isola di Taiwan, si è verificato un grave attacco in due fermate centrali della metropolitana.

Un uomo ha lanciato bombe fumogene e Molotov nella prima stazione, la più importante della città, per poi spostarsi nella seconda, dove ha attivato altri fumogeni e ha accoltellato alcune persone.

In tutto il bilancio, ancora però provvisorio, è di almeno tre morti e cinque feriti. Sui social sono circolate diverse foto e molti video dell’accaduto, in cui si vedono scene di panico nella metropolitana.

Chi era il sospettato dell’attacco a Taiwan

La polizia di Taiwan non ha rilasciato le generalità della persona ritenuta responsabile dell’attacco alla metropolitana. La Bbc riporta che si tratterebbe di un 27enne.

Il primo ministro del Paese Cho Jung-tai, parlando durante una conferenza stampa per chiarire quanto accaduto, ha detto che il sospettato sarebbe morto cadendo da un edificio.

Durante l’aggressione tutti i principali aeroporti della città sono stati bloccati e sono state avviate le procedure di sicurezza previste in caso di attacchi terroristici. Taiwan è un Paese molto sicuro. L’ultimo fatto di questo tipo risaliva al 2014.

Indagini in corso: una delle vittime ha tentato di fermare l’aggressore

Come successo per la strage di Bondi Beach in Australia, anche a Taipei uno dei passanti ha tentato di fermare l’aggressore. In questo caso però, sarebbe stato colpito con un oggetto contundente e sarebbe poi morto in ospedale.

La polizia di Taipei ha avviato le indagini per capire quali siano state le motivazioni dell’aggressore. Al momento, infatti, le forze dell’ordine hanno chiarito solamente che si è trattato di “atti deliberati“.