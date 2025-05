Tajani accusato di sessismo contro Silvia Salis, critiche Pd dopo le parole sulla candidata a Genova

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Antonio Tajani è stato accusato di sessismo per una frase pronunciata in riferimento a Silvia Salis, candidata del Pd a Genova. Critiche al ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio sono arrivate, in particolare, da Valentina Ghio, vicepresidente del Gruppo Partito Democratico alla Camera e componente della Commissione Femminicidi, Silvia Cavanna, candidata di Possibile nella lista Pd, e Katia Piccardo, vicecapogruppo Pd alla Regione Liguria.

Cosa ha detto Antonio Tajani su Silvia Salis

“Non basta rifarsi il trucco con una persona di bell’aspetto“. Questa è la frase di Antonio Tajani, riferita alla candidata del Pd a Genova Silvia Salis, che ha scatenato le polemiche.

Il ministro degli Esteri, nonché vicepresidente del Consiglio, è stato accusato di sessismo.

Silvia Salis, candidata del PD a Genova.

Gli attacchi del Pd ad Antonio Tajani

Valentina Ghio, vicepresidente del Gruppo PD alla Camera dei Deputati e componente della Commissione Femminicidi, ha condannato pubblicamente le parole di Antonio Tajani: “Ridurre una donna alla sua immagine, al suo aspetto fisico, non è solo sessismo, è una strategia vecchia, offensiva e stanca per delegittimare le competenze e l’impegno politico delle donne”.

Anche Silvia Cavanna, candidata di Possibile nella lista Pd, ha criticato Tajani per le parole su Salis: “Non è un semplice scivolone, né una battuta infelice. È un modo di pensare, un riflesso di quel patriarcato che continua a considerare le donne in politica come presenze accessorie, da valutare in base a criteri estetici piuttosto che in base a competenze, idee e visione”.

Questo, infine, è il commento di Katia Piccardo, vicecapogruppo Pd in Regione, riportato da TeleNord: “Mette grande amarezza che, dopo le becere sparate di Gasparri, anche Tajani non trovi alcun argomento per confrontarsi con la nostra candidata Sindaca che non scenda nello squallore. Da un ministro della Repubblica, evidentemente erroneamente, ci saremmo aspettati un livello ben diverso. Ancora una volta sessismo e oggettivizzazione della donna da parte della destra che non riesce a provare a prendere in considerazione capacità, tenacia e schiena dritta o cerca di celarle dietro a stereotipi logori e privi di senso“.

Cosa aveva detto Gasparri su Silvia Salis

Prima di quelle pronunciate da Antonio Tajani, a far scalpore erano state le dichiarazioni di Maurizio Gasparri su Silvia Salis, candidata del PD alle elezioni di Genova,

Il senatore di Forza Italia aveva detto: “La politica non si inventa, è un mestiere serio, e le elezioni non sono un concorso di bellezza“.