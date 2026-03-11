Tajani attacca Gratteri per la "minaccia" a Il Foglio su "facciamo i conti dopo il referendum": "Mi fa paura"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuove polemiche nella campagna per il referendum sulla riforma della giustizia con al centro la figura del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, “colpevole” di aver annunciato possibili querele al Foglio. Una “minaccia” che ha sollevato numerosi attacchi e prese di posizione contro il magistrato, in particolare da politici di centrodestra. Come il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha parlato di un fatto “gravissimo” e di dichiarazioni che gli fanno “paura”.

Tajani attacca Gratteri per la “minaccia” a Il Foglio

“Voglio esprimere solidarietà al quotidiano Il Foglio, per le gravi minacce subite dal procuratore Gratteri. Un atto gravissimo che lede la libertà di stampa”.

Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato il caso delle presunte minacce che il magistrato avrebbe fatto al direttore del Foglio Claudio Cerasa, e riferite dallo stesso giornalista.

ANSA

“È inaccettabile che un magistrato cerchi di censurare l’informazione, che rivolga intimidazioni, paventando ritorsioni, nei confronti di giornalisti colpevoli soltanto di fare il proprio lavoro”.

Il vicepremier è poi tornato sulla questione parlando con i giornalisti al Senato, come riporta Ansa.

L’affermazione di Gratteri è “molto grave”, ha detto Tajani, “perché lui può esercitare un potere per reprimere qualcuno, mi mette paura una dichiarazione del genere”.

Tajani battibecca con i giornalisti

Tajani ha parlato di Gratteri rispondendo ad alcuni cronisti che gli chiedevano conto delle parole di Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio.

“Il capo di gabinetto ha detto cose che non condivido, ma è molto grave” l’affermazione di Gratteri.

“Del caso Gratteri mi dovreste domandare, non sul caso Bartolozzi”, ha aggiunto.

“Perché non rispondi su Gratteri?”, ha poi detto il ministro a un giornalista che gli chiedeva ancora di Bartolozzi.

E ai cronisti che gli hanno fatto notare che le risposte dovrebbe darle lui ha continuato: “Io faccio le domande anche a voi sono un giornalista, perché non domandate nulla sul caso Gratteri, viva la libertà di stampa”.

Gratteri e il “facciamo i conti”

Al centro del caso un botta e risposta tra Nicola Gratteri e un giornalista de Il Foglio, riportato dal direttore del quotidiano Claudio Cerasa.

“Se dovete speculare fate pure. Tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti, tireremo su una rete”, avrebbe detto il procuratore.

Dopo le numerose polemiche, Gratteri ha voluto precisare all’Ansa quanto detto, spiegando che stava parlando di valutare eventuali querele: “Se l’espressione da me utilizzata in una forma concisa non andava bene mi dispiace”.

“Gradirei non essere strumentalizzato ancora una volta”, ha detto il magistrato. “Perché io, tutti i giorni, da mesi, vengo minacciato di denunce, procedimenti disciplinari. Posso ipotizzare di farmi risarcire?”.