Tajani contro Iacchetti per l'attacco al Governo su Gaza: "Non sa niente, fa il comico, si faccia eleggere"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con È sempre Cartabianca, ha ribattuto alle accuse precedentemente fatte dall’attore e conduttore Enzo Iacchetti. “Non è vero che il governo non ha fatto nulla per Gaza“, ha detto il vicepremier.

Le parole di Antonio Tajani contro Iacchetti

Nella puntata di martedì 23 settembre 2025 di È sempre Cartabianca, Antonio Tajani è intervenuto in collegamento.

“Il signor Iacchetti parla senza conoscere le cose“, ha detto il ministro degli Esteri durante la trasmissione.

ANSA

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani

“Basta bugie. Basta fare propaganda politica sulla pelle della popolazione civile a Gaza“, ha scritto Iacchetti nel post attraverso il quale ha condiviso il suo intervento nel programma condotto da Bianca Berlinguer.

“Non è vero che non abbiamo fatto niente, che la Flotilla si è sostituita al governo – ha sottolineato il vicepremier a È sempre Cartabianca – mi permetta di dire la verità. Noi abbiamo mandato decine di tonnellate di beni alla popolazione palestinese, siamo il Paese che al mondo ha accolto il maggior numero di palestinesi rifugiati da Gaza”.

“Non è vero che non abbiamo fatto niente, gli italiani devono sapere la verità. Iacchetti che non conosce niente, fa il comico benissimo, poi si fa eleggere e viene a parlare di politica”, ha ripetuto il titolare della Farnesina.

Enzo Iacchetti: “Non sono un violento”

Enzo Iacchetti, in una puntata di È sempre Cartabianca, si è reso protagonista di un acceso scontro con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele.

Il 23 settembre 2025 è tornato ospite del programma spiegando di non essere “un violento“.

L’attore e comico ha però affermato che su Gaza non possa esserci contraddittorio: “Ci può essere in caso di un incidente stradale tra due automobilisti, ma quando c’è un genocidio riconosciuto da tutti il contraddittorio non esiste”.

La lite tra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi

La lite in tv tra il conduttore e il presidente della Federazione Amici di Israele è avvenuta nella puntata del 16 settembre 2025 dove entrambi erano ospiti del programma di Bianca Berlinguer.

Tutto ha avuto inizio dopo che Mizrahi ha affermato che a Gaza “sono morte circa 50mila persone, la metà terroristi di Hamas”. A quel punto Iacchetti ha risposto: “Sono morti 20mila bambini“.

Il presidente della Federazione Amici di Israele ha allora chiesto al conduttore: “Definisca bambini“. Ciò ha provocato una dura reazione da parte di Iacchetti che Mizrahi ha accusato di essere “un fascista“.

“Cosa hai detto stronzo? – ha gridato l’attore – vengo giù e ti prendo a pugni”.