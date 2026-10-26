Tajani contro Salvini sull'invio di armi in Ucraina, il Governo Meloni si spacca su Kiev: "No alle polemiche"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lo scontro sulla politica estera e sui sostegni all’Ucraina incendia la maggioranza di Governo. Matteo Salvini, riconfermato segretario della Lega fino al 2030 nel Congresso del Carroccio, ha annunciato di voler chiedere in Consiglio dei ministri lo stop all’invio di armi e soldi a Kiev, Netta la risposta di Antonio Tajani, leader di Forza Italia nonché vicepremier (come Salvini) e ministro degli Esteri, che ha gelato l’alleato confermando l’invio imminente di un nuovo pacchetto militare. La spaccatura sull’asse Roma-Kiev riaccende le tensioni nell’Esecutivo, provocando anche le dure reazioni dell’opposizione con Pd e Azione all’attacco.

Salvini riconfermato alla guida della Lega: "Chiederò in Cdm lo stop a soldi e armi a Kiev"

La riconferma di Matteo Salvini alla segreteria della Lega per il quarto mandato (con 465 voti favorevoli contro i 146 di Massimo Garavaglia) è diventata il palcoscenico per un rigido cambio di passo sul fronte internazionale.

Il leader del Carroccio ha promesso di portare la linea pacifista, puntando il dito contro gli alleati del Governo.

Salvini ha infatti annunciato che chiederà ufficialmente al Consiglio dei ministri di interrompere il sostegno finanziario e bellico a Volodymyr Zelensky. Rivolgendosi alla platea leghista ha dichiarato: "Alzi la mano chi ritiene che io abbia questo mandato per portare questa nostra posizione", ribadendo con decisione la convinzione che "non possiamo continuare a mandare soldi e armi". Una linea sostenuta apertamente anche da Luca Zaia, secondo cui "sennò quella guerra diventerà il nostro Afghanistan".

La replica di Tajani: "Siamo con l’Ucraina, in arrivo il nuovo pacchetto militare"

La risposta del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non si è fatta attendere ed è arrivata a margine della sua visita alla Caserma Montebello a Milano.

Il leader di Forza Italia ha spazzato via le perplessità sollevate dall’alleato: "La mia posizione è nota, siamo dalla parte dell’Ucraina e continueremo ad aiutarla finché sarà necessario. È pronto già il prossimo pacchetto di tipo militare che invieremo quanto prima a Kiev. Non siamo qua per fare polemiche. Quelli che contano sono i risultati, e abbiamo visto alle elezioni Europee quali sono stati"..

Le opposizioni affondano il colpo: "La maggioranza sulla politica estera non esiste più"

Le divergenti prese di posizione tra i due vicepremier hanno immediatamente innescato l’attacco frontale delle forze di opposizione.

Dal Pd, il senatore e membro della segreteria Alessandro Alfieri ha sottolineato le crepe dentro la coalizione di maggioranza: "Constatiamo come si sia squarciato il velo di ipocrisia del Governo: che la Lega fosse da sempre contraria a sostenere l’Ucraina e che invece aveva simpatia per la Russia di Putin lo sapevamo già". Rievocando quando Matteo Salvini sosteneva che avrebbe "dato via due Mattarella per mezzo Putin", Alfieri ha aggiunto: "La maggioranza che sostiene Meloni, già divisa su molti temi, da oggi sulla politica estera non c’è più".

Non meno duro il commento del segretario di Azione, Carlo Calenda: "Vorrei esprimere tutta la mia solidarietà e fare le condoglianze agli elettori della Lega per questa notizia triste che giunge purtroppo non inaspettata".

E ancora: "Penso veramente che se oggi Meloni avesse il coraggio di mandare a casa Salvini per le cose folli che dice sull’Ucraina, e invece facesse largo a quella parte seria della Lega come Garavaglia o il ministro Giorgetti, credo che il centrodestra, e anche la Lega, avrebbero tutto da guadagnare. Ormai Salvini è un problema enorme per il centrodestra e per l’Italia".

Lo scontro anche su Milano

La partita tra Forza Italia e Lega si gioca anche sul candidato sindaco a Milano: mentre la Lega spinge per Silvia Sardone, il leader azzurro ritiene che "Matteo Perego sia il miglior candidato possibile e un candidato che può vincere le elezioni. Ne parleremo al tavolo, non commento le altre figure, però mi pare che avere i requisiti che ha Matteo Perego non è facile".