Tajani difende il Ponte sullo Stretto di Messina: "Utile per un'evacuazione in caso di attacco da sud"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato della possibilità di considerare il Ponte sullo Stretto di Messina un’opera militare che possa rientrare nelle esenzioni dai vincoli europei per la spesa sulla Difesa e nel parametro del 5% del Pil stabilito dalla Nato. Il vicepremier ha sottolineato l’importanza dell’opera per la difesa della Sicilia in caso di attacco da sud.

Tajani difende il Ponte sullo Stretto

A margine del Consiglio Ue sugli Affari Esteri, il vicepremier Tajani ha parlato del Ponte sullo Stretto come opera difensiva per l’Italia e per la Nato:

Il ponte sullo Stretto? Esiste anche un fianco sud della Nato. Sicuramente è un’infrastruttura importante in caso di evacuazioni o mobilitazioni di mezzi. La difesa è una nostra priorità e valuteremo ogni opzione.

Tajani ha poi parlato anche dell’instabilità nella regione africana del Sahel, dove il Mali si trova a combattere contro alcuni gruppi jihadisti: “Bisogna evitare che questi territori diventino oggetto di mire coloniali russe o cinesi” ha dichiarato.

L’idea di far passare il Ponte come opera militare

Fin dai primi giorni della concretizzazione del piano per far partire i cantieri del Ponte sullo Stretto di Messina, il Governo italiano ha tentato di presentarlo anche come un’opera militare.

Questo perché l’Unione europea, nel suo piano per rafforzare la difesa del continente, potrebbe prevedere che una parte delle spese straordinarie per la difesa non vengano considerate per i parametri di debito e deficit.

Se il ponte fosse considerato tra queste spese, lo Stato italiano potrebbe fare debito per pagarlo, senza paura di ritorsioni da parte di Bruxelles. L’esecutivo ha anche accennato a far rientrare le spese del Ponte in quelle necessarie per raggiungere i parametri Nato.

Lo stop della Corte dei Conti al Ponte

L’avvio dei cantieri del Ponte sullo Stretto sta però affrontando vari intoppi, provenienti soprattutto dalla Corte dei Conti.

I magistrati contabili hanno chiesto al Governo di chiarire due delibere fondamentali per far cominciare i cantieri e che non presentano la documentazione adeguata.

Questa richiesta ha fatto slittare nuovamente l’avvio dei cantieri, previsto dal ministro Salvini inizialmente per la primavera del 2024 e che ora potrebbe verificarsi non prima del 2026.