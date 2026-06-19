Tajani e Fontana annullano il viaggio negli Usa dopo le frasi di Trump contro Meloni: "Gravi e offensive"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Antonio Tajani e Attilio Fontana hanno annullato il loro viaggio previsto negli Usa dopo le frasi di Donald Trump contro Giorgia Meloni. Il vicepremier e il governatore della Lombardia rispondono così agli attacchi del Presidente degli Stati Uniti alla premier in quella che è diventata in breve tempo una crisi diplomatica tra i due Paesi.

Tajani e Fontana contro Trump

Prima il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, poi il presidente della Regione Lombardia hanno comunicato attraverso i loro canali che non si recheranno in America così com’era invece previsto dai loro programmi istituzionali.

La loro decisione è arrivata in risposta alle dure parole rivolte da Trump nei confronti di Meloni, attacchi che sono stati condannati in maniera bipartisan, sia dal Centrodestra che dall’opposizione.

Solidarietà a Meloni

Con un post su X alle 10 e 20, Tajani ha commentato così l’uscita di Trump e l’attacco alla leader di Fratelli d’Italia. “Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno”. Questo il messaggio condiviso dal vicepremier che ha quindi annullato il suo viaggio a Miami dove doveva presenziare in occasione del Business forum Italia-Usa.

Allo stesso evento è atteso anche il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. A seguito della decisione del ministro degli Esteri, anche l’assessore lombardo Guido Guidesi (Sviluppo economico) ha fatto sapere di aver annullato la sua missione istituzionale negli Usa prevista per la settimana prossima.

In risposta al post di Tajani, è arrivato anche un messaggio di Alessandro Di Battista che ha commentato così la scelta del vicepremier: “Smettete di comprare gas USA al posto di quello russo. Siete patetici con queste scemenze qui!”, ha attaccato.

La reazione del governatore della Lombardia

Come detto, anche il governatore lombardo Fontana non andrà negli Usa. In un post su Facebook delle 15 e 36, scrive: “Esprimo piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le parole inaccettabili pronunciate da Donald Trump, che non riflettono il rispetto e la correttezza su cui devono fondarsi i rapporti tra Capi di Stato e di Governo. Le parole di Trump offendono la presidente Meloni e l’Italia”.

Quindi aggiunge: “Per questo motivo, d’intesa con il Ministro Tajani è stato deciso di annullare la missione istituzionale negli USA programmata per settimana prossima. Solo pochi giorni fa ho partecipato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza americana, a conferma del valore dell’amicizia tra Italia e Stati Uniti. Ma l’amicizia, così come le relazioni internazionali, si fonda sul rispetto reciproco e sul senso delle istituzioni. Quando questi principi vengono meno, è necessario assumere una posizione chiara”.

Fontana avrebbe dovuto essere negli Usa per un forum economico e per partecipare ad alcune iniziative di promozione del ‘sistema Lombardia‘, spiega MilanoToday.

Cosa aveva detto il presidente degli Stati Uniti sulla premier e la risposta

Le reazioni della politica italiana sono arrivate dopo le dichiarazioni di Donald Trump a “L’Aria che tira”. Il Potus aveva attaccato fin da subito Giorgia Meloni, parlando con il giornalista Compatangelo.

“Come sta il suo primo ministro? Cosa ha detto quando mi ha incontrato? Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle. Mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!” ha aggiunto il tycoon.

Immediata era arrivata la risposta della premier: “Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai”.