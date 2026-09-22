Tajani e la frase sulla gonna delle donne, la foto delle senatrici dell'opposizione in minigonna per protesta

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Antonio Tajani è finito anche al centro della protesta di undici senatrici che si sono presentate a Palazzo Madama in minigonna. La “rivolta” delle donne della politica è legata alle affermazioni del ministro degli Esteri di qualche giorno fa sulla “gonna un po’ più lunga” come elemento di serietà e affidabilità femminile.

Le senatrici in minigonna al Senato

Undici senatrici di Pd, Italia viva e Avs si sono presentate a Palazzo Madama in minigonna e si sono fatte immortalare tutte insieme in una foto.

L’immagine è un segno di protesta contro il ministro Antonio Tajani che, un paio di giorni fa, aveva affermato in un dibattito pubblico: “Meglio sposare una donna con la gonna più lunga, meno appariscente, che non ti tradisce”.

ANSA

Le senatrici dell’opposizione che, su idea di Raffaella Paita di Italia Viva, hanno deciso di entrare a Palazzo Madama con una gonna corta sono state: Susanna Camusso (Pd), Silvia Fregolent (Iv), Cecilia D’Elia (Pd), Daniela Sbrollini (Iv), Ilaria Cucchi (Avs), (Iv, Valeria Valente (Pd), Dafne Musolino (Iv), Simona Malpezzi (Pd), Cristina Tajani (Pd), Julia Unterberger (Autonomie).

Le scuse di Antonio Tajani

Da giorni il titolare della Farnesina è al centro di diverse polemiche per le sue frasi sulle donne e il loro abbigliamento. Il 21 settembre, a margine di un incontro all’Onu di New York, Antonio Tajani si è anche scusato per le sue parole.

“Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l’ho mai fatto in vita mia né nella vita privata né nella vita pubblica”, ha detto.

“Faccio un esempio per tutti, proprio a difesa del diritto delle donne ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan due donne proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne questo è un esempio ne potrei fare altri 100″, ha aggiunto.

La protesta a Palazzo Madama

Nonostante le scuse del ministro degli Esteri, la capogruppo di Italia viva, Raffaella Paita, a inizio seduta il 22 settembre è intervenuta per denunciare quelle parole rivendicando la libertà “che non passa solo dai vestiti”.

Subito dopo il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato: “Mi pare che nessuna dichiarazione abbia detto che è vietato alle donne vestirsi come credono” e spiegando che aveva chiesto a Paita di intervenire a fine aula, nel tempo riservato generalmente alle dichiarazioni extra lavori parlamentari, assicurando che sarebbe rimasto ad ascoltarle. Ma di fronte alle reazioni dell’aula nel vociare sentito dai microfoni, il presidente ha deciso di far intervenire subito chi voleva.

Valeria Valente del Pd ha quindi evidenziato come “Tajani dopo 24 ore è stato costretto a scusarsi per le sue parole vergognose. Oggi sono arrivate quelle ancora più vergognose di Roberto Vannacci e cosa ancora più grave, una donna che ha rotto il tetto di cristallo in politica, non ha preso le distanze e ha licenziato le parole di Tajani come uno scivolone. Questa è la cultura di questa destra che reputa una scivolata affermazioni gravissime che denotano una subcultura patriarcale”.

Per Julia Unterberger, presidente del gruppo delle Autonomie, “il ministro Tajani per un quarto d’ora ha parlato con stereotipi degli anni ’50 come quelli della donna in funzione degli uomini. E’ questo il problema”.

Per la maggioranza, è intervenuta Stefania Pucciarelli della Lega: “Una frase fuori posto può capitare a chiunque, lo stesso vale per la presidente Meloni che non ha bisogno di uscire con dichiarazioni su questo, visto che ha dimostrato di essere vicina alle donne con atti concreti”.