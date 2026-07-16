Tajani fa infuriare il Nicaragua, caso diplomatico su Casimirri: "Proteggete terrorista Br che uccise Moro"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un intervento di Antonio Tajani al summit mondiale del Ppe ha scatenato la reazione furiosa del Nicaragua. Talmente furiosa che l’esecutivo di Managua ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con l’Italia. Il motivo sta in una frase pronunciata dal ministro degli Esteri, che ha definito quello del Nicaragua “un governo estremista” che “tutela il terrorista Alessio Casimirri condannato all’ergastolo per il sequestro Moro“.

Tajani fa infuriare il Nicaragua, cosa ha detto

Antonio Tajani ha partecipato a Madrid al summit mondiale del Ppe, il partito popolare europeo che vuole provare a costruire un’alleanza internazionale del centrodestra moderato.

Di fronte a molti leader europei ma anche sudamericani, il ministro degli Esteri ha definito quello del Nicaragua “un governo estremista“.

Non solo. Tajani ha accusato Managua di continuare a offrire protezione ad Alessio Casimirri, condannato all’ergastolo in Italia per il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro.

Dal palco Tajani ha poi parlato dell’impegno del governo italiano “a favore della libertà e della democrazia” in America Latina rafforzando i legami con l’Europa.

Il Nicaragua rompe con l’Italia

Ma la frase sul Nicaragua non è passata inosservata, anzi ha scatenato una bufera diplomatica. O meglio: una vera e prorpia rottura.

Il governo del Nicaragua, infatti, come anticipato dal Corriere della Sera, ha annunciato la volontà di interrompere le relazioni diplomatiche con Roma.

L’ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta subito recapitata alla Farnesina. Anche l’Ansa ha confermato la notizia della volontà del Nicaragua di rompere con l’Italia.

Chi è Alessio Casimirri

Per l’Italia il caso di Alessio Casimirri rappresenta da anni motivo di tensioni e contrasti con il Nicaragua.

Ex militante delle Brigate Rosse, Casimirri, oggi 74enne, è stato condannato, dalla magistratura italiana, in via definitiva all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro nel 1978.

Da oltre 40 anni, però, Casimirri vive in Nicaragua: lì ha ottenuto la cittadinanza e lì gestisce dei ristoranti. Nonostante le richieste italiane, in Nicaragua la Costituzione non consente l’estradizione dei propri cittadini.

La replica di Tajani e della Farnesina

“L’Italia continuerà a chiedere che Casimirri risponda davanti alla giustizia italiana per i reati di cui è stato riconosciuto colpevole, come è già stato chiesto anche con una risoluzione del Parlamento europeo”, si legge in una nota della Farnesina.

“L’Italia, nel rispetto della memoria delle vittime del terrorismo e dei principi di giustizia, continuerà a difendere con determinazione questa sua richiesta”, conclude la Farnesina.

Per Tajani e per l’Italia “il governo italiano non dimentica le vittime del terrorismo, e continua a chiedere che chi si è reso responsabile di gravissimi delitti nei confronti dello Stato e di cittadini italiani risponda delle proprie responsabilità”.