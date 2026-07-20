Tajani meno morbido su Roggero, "non è legittima difesa": cosa pensano gli altri leader del centrodestra

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Numerosi esponenti della maggioranza di centrodestra e del governo hanno preso, con sfumature diverse, le difese di Mario Roggero, il gioielliere finito in carcere per aver ucciso due rapinatori. Le posizioni però sono diverse. Antonio Tajani spiega che per Forza Italia “non c’è dubbio”: non è stata legittima difesa, Roggero ha commesso un reato ed è colpevole. Per i forzisti non c’è alcun bisogno di cambiare la legge sulla legittima difesa, come invece propone la Lega, mentre sono favorevoli alla grazia per il gioielliere.

Mario Roggero, per Antonio Tajani non è legittima difesa

“Non c’è dubbio, per noi Roggero ha sbagliato. Ha commesso un reato, è colpevole“. Così Antonio Tajani chiarisce al Corriere della Sera la posizione di Forza Italia sul caso di Mario Roggero.

Il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori “è andato oltre la legittima difesa, e non abbiamo nulla da contestare alla magistratura che ha giudicato”.

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“Non siamo per il Far West o la giustizia privata”, aggiunge il leader di Forza Italia, secondo cui la legge sulla legittima difesa va bene così com’è e non serve cambiarla, come chiesto da diversi esponenti della maggioranza, a partire dai leghisti.

Per quanto riguarda la grazia, Tajani dice di essere favorevole a un provvedimento di clemenza per Roggero, “considerando tutte le circostanze particolari di questo caso”.

Meloni: “Pena sproporzionata”

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nelle scorse ore nel dibattito sul caso Roggero, affermando che c’è un problema di proporzionalità delle pene.

“Non si possono dare 8 anni a dei pedofili o meno di 10 anni a casi di stupri di gruppo e poi condannare a morire in carcere questo gioielliere”, ha detto al Corriere della Sera.

La premier si è detta convinta della necessità di “maggiore considerazione” sulle condizioni psicologiche di chi subisce violenze, chiedendosi se in quel momento Roggero fosse capace di intendere, tutti aspetti valutati nel corso dei processi.

“Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest’uomo?”, ha detto Meloni.

La premier ha poi confermato di aver avallato il ministro della Giustizia Carlo Nordio ad avviare l’istruttoria per una possibile grazia: “Ma certo, gli ho detto io di andare avanti”.

Salvini vuole modificare (di nuovo) la legge sulla legittima difesa

Secondo Matteo Salvini Mario Roggero è “un uomo onesto che ha sempre lavorato, che ha sempre rispettato il prossimo” e che non merita di stare 14 anni in carcere.

“Lavoriamo affinché trascorra in carcere il minor tempo possibile”, ha detto il leader leghista dopo aver fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate.

Dalla Lega hanno detto di voler presentare una nuova proposta di legge per modificare quella sulla legittima difesa, in vigore dal 2019 e voluta dallo stesso Salvini, per ampliarne maglie e perimetro.

Vannacci: “Il criminale rinuncia al diritto alla vita”

Secondo Roberto Vannacci, la difesa è sempre legittima se si viene aggrediti, “è il criminale che rinuncia al suo diritto alla vita e al suo diritto alla sicurezza”.

Il leader di Futuro Nazionale apre anche alla possibile grazia per Roggero: “Se fossi il presidente della Repubblica un pensierino ce lo farei”.

Renzi: “Vergognosa strumentalizzazione”

Secondo Matteo Renzi invece alla destra non interessa nulla di Roggero, sta solo strumentalizzando il caso per avere più consenso.

“Trovo vergognosa la strumentalizzazione di un caso drammatico”, ha detto al Corriere della Sera. “Ci vorrebbe sensibilità e invece si scatenano le tifoserie”.

Il leader di Italia Viva ricorda che Salvini, “avvoltoio in capo, è l’autore della legge per la quale Roggero è stato condannato”.

La legge sulla legittima difesa e cosa dice la sentenza

Le norme che disciplinano la legittima difesa sono state modificate con una legge del 2019 che ha reso la legittima difesa “sempre” proporzionata all’offesa se si agisce in casa o sul luogo di lavoro.

Una legge voluta dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini durante il primo governo Conte, che l’aveva presentata con lo slogan “la difesa è sempre legittima”.

Il testo però prevede che ci sia una “minaccia attuale” affinché possa configurarsi la legittima difesa.

Secondo tutti i giudici che hanno condannato Roggero nei vari gradi di giudizio, questo presupposto chiave non c’è.

Mario Roggero è stato condannato per omicidio volontario: secondo la sentenza quando Roggero è uscito dal negozio con la pistola in mano e ha iniziato a sparare, i rapinatori si stavano allontanando e non erano più una minaccia.

Secondo i giudici non si è trattato di una difesa ma di una vendetta per la rapina subita.