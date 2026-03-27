Tajani "minaccia" l'addio a Forza Italia per salvare il consuocero Barelli, nel mirino di Marina Berlusconi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Antonio Tajani avrebbe minacciato l‘addio a Forza Italia per salvare il consuocero Paolo Barelli. Sarebbe proprio il capogruppo alla Camera dei Deputati il nuovo nome nel mirino di Marina Berlusconi, principale finanziatrice del partito, dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri dal ruolo omologo al Senato.

Tajani è in discussione?

Ormai da ore il nome di Antonio Tajani viene tirato in ballo in merito a un possibile rimescolamento in seno al partito Forza Italia. Ronzulli dichiara che non è in discussione e così anche altri.

Ma la voce di un addio proviene direttamente dal leader di Forza Italia, che avrebbe alzato il telefono e minacciato, secondo diverse ricostruzioni giornaliste tra cui quelle di Repubblica e Fatto Quotidiano, di andarsene qualora saltasse anche Barelli.

ANSA

Il capogruppo alla Camera, fedelissimo del vicepremier, è anche suo consuocero: il figlio, Gianpaolo, ha infatti sposato Flaminia Tajani.

Il colloquio Tajani-Marina Berlusconi, sul destino di Barelli, è stato confermato anche da quotidiani più vicini al Governo, come Il Giornale.

La posizione di Marina Berlusconi

Per quanto stiano emergendo interviste che vogliono Marina Berlusconi non così tanto al centro delle decisioni politiche del partito, come nel caso della nomina di Stefania Craxi, in realtà la situazione sembra essere differente.

Sarebbe stata proprio la figlia del Cavaliere, secondo il Corriere della Sera, ad aver dato la scossa al partito dopo la sconfitta al referendum e a chiedere un rinnovamento.

C’è attesa e si cerca di capire chi prevarrà tra le due linee. La corrente dei rinnovatori è ristretta rispetto ai fedeli al segretario Tajani, ma è vero anche che Marina Berlusconi ha dalla sua la possibilità potenziale di fare pressione.

L’alternativa a Giorgia Meloni

Potenzialmente, infatti, Marina Berlusconi potrebbe essere un’alternativa a Giorgia Meloni.

Almeno questo è quello che emerge dall’analisi di Repubblica: anche se non è prevista una discesa in campo diretta, sembra che il ruolo della figlia dell’ex premier si stia facendo sempre più diretto.

L’idea di rinnovamento di Forza Italia sembrerebbe essere profonda e volta a rivendicare l’identità liberale, che secondo lei si sarebbe persa nel tempo: l’obiettivo sarebbe quello di puntare ai voti del centro, volendoli sottrarre agli elettori di Carlo Calenda e Matteo Renzi, ma anche ai più moderati tra Fratelli d’Italia e Lega.