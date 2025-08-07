Tajani nega il genocidio a Gaza, per il ministro non è come "il piano di sterminio di Hitler con gli ebrei"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier del Governo Meloni, è tornato a esprimersi su Gaza, bombardata da Israele ormai da quasi due anni. Nel farlo, l’ex presidente del Parlamento europeo si è rifiutato di usare la parola genocidio, pur sottolineando la contrarietà dell’Esecutivo alle azioni di Benjamin Netanyahu: “Stanno facendo cose inaccettabili, ma giuridicamente non c’è genocidio”. Tajani ha poi fatto un parallelismo col piano di sterminio di Adolf Hitler contro gli ebrei.

Cosa ha detto Antonio Tajani su Gaza

Mercoledì 6 agosto, alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca), Antonio Tajani ha risposto alle domande dei giornalisti, parlando anche della situazione in Medio Oriente, stuzzicato da una persona che si è inserita tra i cronisti accusando poi il Governo Meloni di “complicità di un genocidio“.

Chiara l’allusione alla vendita di armi a Israele (nell’Unione europea l’unico Paese ad aver vietato l’esportazione di armi a Tel Aviv è la Slovenia), ma il ministro non si è soffermato su quell’aspetto, bensì sul termine usato dal contestatore:

“Non c’è giuridicamente genocidio, genocidio è una decisione preordinata di sterminare un popolo. Quello è il genocidio. Stanno facendo delle cose inaccettabili a Gaza ma non è un genocidio. Quello è ciò che ha fatto Hitler contro gli ebrei, che aveva deciso di sterminare gli ebrei. Qui c’è una guerra in corso e si sta colpendo secondo me oltre ogni limite la popolazione civile che non ha nulla a che fare con Hamas“.

Nello stesso giorno, Alleanza Verdi e Sinistra italiana (AVS) di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni ha annunciato una denuncia all’ufficio della procura della Corte Internazionale di Giustizia contro il Governo italiano per “complicità nei crimini internazionali commessi a Gaza“.

Alla base della denuncia c’è proprio – hanno spiegato in conferenza stampa insieme all’avvocato Triestino Mariniello, “la prosecuzione del trasferimento di armi e materiali a Israele in un contesto di violazione del diritto internazionale da parte di Israele. I singoli membri del Governo, responsabili delle decisioni di continuare a trasferire le armi, potrebbero essere ritenuti penalmente responsabili, se si dimostra che erano consapevoli che la loro attività ha agevolato crimini internazionali”.

Chi stabilisce se si tratti o meno di genocidio

Come spiegato anche da Valigia Blu, a pronunciarsi dev’essere la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia.

Per dimostrare che sia in atto, la Corte richiede che la volontà di compiere un genocidio sia l’unico motivo desumibile dalle azioni dello Stato: in caso contrario, si tratterebbe di altre violazioni del diritto umanitario.

A contestare le violazioni a Israele è stato il Sudafrica, il 29 dicembre 2023: da allora, la Corte non ha ancora deciso se quello a Gaza sia o meno un genocidio, ma i due precedenti, a livello di tempistiche, non sono incoraggianti:

nel caso Bosnia contro Serbia, infatti, la Corte si è pronunciata dopo 14 anni dall’inizio del procedimento (il primo genocidio ufficialmente riconosciuto dopo la Seconda guerra mondiale, quello di Srbrenica )

dall’inizio del procedimento (il primo genocidio ufficialmente riconosciuto dopo la Seconda guerra mondiale, quello di ) nel caso Croazia contro Serbia, l’esito è arrivato dopo 16 anni (genocidio non confermato perché l’assedio di Vukovar aveva come scopo l’espulsione dei croati dalla città e non la loro distruzione fisica come gruppo)

Se le tempistiche saranno le stesse, sapremo se a Gaza sia in atto un genocidio tra il 2037 e il 2039.

Israele ha preso tempo

Perché servono tutti questi anni? Per garantire alle parti chiamate in causa di poter respingere le accuse.

Israele, per esempio, ha chiesto di prorogare il termine per consegnare la propria memoria difensiva dal 28 luglio 2025 al 26 gennaio 2026.

Il Sudafrica si è opposto, la Corte però no e ha fissato la nuova data al 12 gennaio 2026.

Dopodiché, il Sudafrica e Israele si sfideranno a colpi di repliche e controrepliche, per almeno 6 mesi.

Sempre salvo ulteriori proroghe, precisa Valigia Blu, che aggiunge come “una decisione della Corte non potrebbe dunque realisticamente essere attesa prima dell’inizio del 2027, con la possibilità che slitti addirittura al 2028“.