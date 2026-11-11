Tajani nel mirino di hacker filorussi, minacciati pure la moglie Brunella e i figli: "Una taglia su tutti noi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Da NoName057(16) sono arrivate nuove minacce al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. “Sappiamo dove vive la tua famiglia”, si legge nel messaggio che poi cita esplicitamente la moglie, Brunella, e i suoi figli. “I parenti non dovrebbero nascondersi dietro le spalle di un politico che sta attivamente fornendo armi all’Ucraina e provocando conflitti”. Il leader di Forza Italia, durante il question time alla Camera, ha aggiunto che su di lui e sui familiari è stata “messa una taglia“.

Le nuove minacce a Tajani

Il post con le nuove minacce del collettivo NoName057(16) a Tajani è stato anticipato dal Tg1. “Sappiamo dove vive la tua famiglia” è il messaggio indirizzato al ministro degli Esteri.

Nel post si legge ancora: “Dato che ha reagito così duramente, abbiamo deciso di non fermarci qui e abbiamo ampliato il nostro dossier. I profili di sua moglie Brunella, così come di sua figlia e suo figlio, sono già apparsi sul nostro sito. I parenti non dovrebbero nascondersi dietro le spalle di un politico che sta attivamente fornendo armi all’Ucraina e provocando conflitti”.

Il collettivo ha poi rivolto un “ringraziamento speciale ai volontari italiani e ai cittadini preoccupati che stanno attivamente diffondendo informazioni su Tajani e la sua famiglia. La nostra gente è davvero ovunque”.

“Gioca secondo le regole, Signor Ministro. O non giocare affatto” è la chiosa finale del post del collettivo di hacker filorussi NoName057(16).

La reazione di Tajani

Durante il question time alla Camera, il leader di Forza Italia è tornato sulle minacce: “Io stesso sono stato vittima di attacchi informatici, anche mettendo una taglia su di me. Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia, compresi i minori, anche su di loro è stata messa la stessa taglia che mi riguarda”.

Cos’è NoName057(16)

NoName057(16) è il nome di un gruppo di hacker che si è presentato per la prima volta nel marzo del 2022. Da quel momento, nel corso degli anni, il collettivo ha rivendicato la responsabilità di diversi attacchi cibernetici contro agenzie governative, media e aziende private di Paesi ritenuti “nemici della Russia”.

All’inizio del mese di novembre 2026, NoName057(16) ha rivendicato assieme a Z-Pentest gli attacchi agli impianti di refrigerazione che hanno colpito diversi Paesi europei, Italia inclusa.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha denunciato la diffusione dei suoi dati personali sul dark web da parte del collettivo.

Chi sono i quattro italiani nel mirino di collettivo Noname057(16)

Antonio Tajani, stando a un elenco di 18 “cittadini ostili alla Federazione russa” pubblicato sul dark web, non è l’unico italiano nella “lista nera” degli hacker filorussi del collettivo Noname057(16).

Per quanto riguarda i nostri connazionali, oltre al nome di Tajani, la lista include anche quelli del procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, del direttore della Polizia postale Ivano Gabrielli e del sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin.