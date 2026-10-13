Tajani nega le primarie in Forza Italia ma è pronto a sfidare Occhiuto, l’uomo dei Berlusconi: “Nessuna paura”

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Antonio Tajani è pronto a sfidare il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, considerato l’uomo della famiglia Berlusconi. “Non ho alcuna paura del confronto su temi e programma, poi decide il popolo”, ha dichiarato l’attuale segretario nazionale di Forza Italia.

Il messaggio di Antonio Tajani sul futuro di Forza Italia

Antonio Tajani ha parlato del futuro di Forza Italia in alcune dichiarazioni concesse a Il Fatto Quotidiano.

Il segretario nazionale del partito fondato da Silvio Berlusconi ha detto: “La linea la do io e io sono il garante, ma se qualcuno vuole cambiare dobbiamo chiederlo al nostro popolo tramite i congressi o le primarie. Io sono aperto a questa ipotesi”.

Tajani ha spiegato così il suo piano: “Parlo di una forma di partecipazione popolare sul programma e sulla leadership che vada anche oltre i nostri iscritti”. Poi ha aggiunto: “Non ho alcuna paura del confronto su temi e programma, poi decide il popolo”.

Ancora Tajani: “Se qualcuno vuole cambiare la linea politica, io ci sono”.

Le parole di Roberto Occhiuto su Forza Italia

La ricostruzione de Il Fatto Quotidiano individua nel presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che godrebbe dell'”appoggio della famiglia Berlusconi”, uno dei principali destinatari del messaggio di Antonio Tajani.

In occasione della tappa romana del tour di presentazione del suo libro, Occhiuto aveva assicurato di essere solo il “vice” e non “l’anti-Tajani”, pur rivolgendo al leader di FI diversi appunti e “stimoli” per “cambiare” un partito “ingiallito”.

Il governatore della Calabria aveva sottolineato che “la comunicazione del partito e del segretario forse andrebbe rivista” e che “tutta la classe dirigente” avrebbe dovuto “recuperare il metro di Berlusconi”, senza “spaventarsi per un po’ di apertura sui temi della modernità e dei diritti civili”, trasmettendo all’esterno le idee “in modo moderno, nuovo”.

Il chiarimento di Antonio Tajani

Tajani, in alcune dichiarazioni all’Adnkronos, ha poi precisato: “Non ho mai parlato di primarie nel partito, ho detto solo a Milano che il partito è tutto unito e io sono il garante della linea politica in qualità di segretario. Per cambiare la linea politica, ci vuole un Congresso o un’altra consultazione allargata, ma non ho mai pronunciato la parola primarie’.

L’attuale leader di Forza Italia ha aggiunto: “La linea politica del partito è stata confermata all’evento di Milano, tocca a me portarla avanti’. Nessuno rema contro, tutti lavorano per lo stesso obiettivo. Non facciamo regali alla sinistra”.

Ancora Tajani: “Il dibattito politico dentro Forza Italia è sempre aperto, lo ripeto, tocca a me poi fare la sintesi e garantire la linea politica”.

Cosa sta succedendo nella Lega

Come in Forza Italia, anche in casa Lega si starebbe vivendo un periodo di tensioni interne.

Matteo Salvini ha rassegnato le dimissioni da segretario della Lega per preparare la sua ricandidatura al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre a Milano.

La sua mossa, formale e concordata da tempo, accompagnerebbe il tentativo di ricompattare il partito dopo le tensioni degli ultimi mesi.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio ha anche annunciato l’introduzione di un nuovo simbolo e una segreteria politica per condividere le decisioni con i diversi livelli territoriali.