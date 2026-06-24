Tajani punta su Carlo Cottarelli candidato sindaco a Milano per il centrodestra, in passato fu senatore col Pd
Lancio della candidatura civica di Carlo Cottarelli come sindaco di Milano: la mossa di Tajani per superare la sinistra. L'economista non smentisce
Il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha rotto gli indugi proponendo l’economista Carlo Cottarelli come potenziale figura civica per guidare la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali di Milano. L’ex senatore del Pd, interpellato direttamente sull’ipotesi di correre per la poltrona di sindaco, ha scelto la via del più assoluto riserbo trincerandosi dietro un eloquente “no comment”.
- Qual è la strategia di Tajani per Milano
- Le parole di Carlo Cottarelli
- La carriera politica di Cottarelli
Qual è la strategia di Tajani per Milano
Come riporta ANSA, l’annuncio è arrivato durante la kermesse romana “Il giorno de La Verità”, dove il ministro degli Esteri ha delineato la mappa del voto amministrativo.
Secondo la visione di Tajani, la candidatura di Cottarelli rappresenterebbe una scelta di rottura ideale, l’unica in grado di allargare i confini tradizionali del centrodestra e attrarre il voto moderato.
Il leader azzurro ha spiegato che, per vincere la sfida di Milano e interrompere il ciclo della sinistra, non serve un capo politico ma un amministratore con solide competenze ed eccellenti carte in regola in ambito economico.
Il segretario forzista ha rimarcato come i contenuti programmatici dell’ex direttore del Fondo Monetario Internazionale vadano nella medesima direzione dello schieramento conservatore.
Rispetto ad altre grandi città come Roma e Napoli, dove il dibattito interno è ancora alle fasi preliminari, la piazza milanese viene considerata dai vertici del partito come il laboratorio politico più avanzato per lanciare la volata vincente contro l’attuale maggioranza.
Le parole di Carlo Cottarelli
Di fronte all’importante apertura pubblica di Tajani, Cottarelli ha preferito mantenere una posizione di stretta prudenza istituzionale.
Intervistato nelle ultime ore dalle agenzie di stampa, il professore ha liquidato la questione con un secco “su Milano non rispondo”.
La sua mancata smentita assume un significato politico rilevante, soprattutto se confrontata con le dichiarazioni rilasciate dallo stesso accademico soltanto nove giorni fa, in occasione della presentazione del movimento Europeisti.eu.
In quella circostanza, pur definendo lo scenario improbabile, l’ex parlamentare aveva ammesso che di fronte a una proposta ufficiale si sarebbe preso del tempo per riflettere.
La carriera politica di Cottarelli
La biografia di Cottarelli è legata a doppio filo alla gestione dei conti pubblici e alla stabilità democratica. Con un passato di venticinque anni spesi ai vertici dei bilanci degli Stati per il Fondo Monetario, è balzato alle cronache nazionali come fustigatore della spesa pubblica improduttiva.
Nel maggio del 2018, nel pieno del caos istituzionale seguito alle elezioni politiche, fu nominato dal presidente Sergio Mattarella per formare un governo tecnico d’emergenza con l’obiettivo di arginare la spaventosa impennata dello spread.
In quelle drammatiche ore, con il laptop e lo zainetto in mano, l’economista dimostrò un altissimo senso dello Stato rimettendo il mandato per favorire la nascita di un esecutivo politico.
Successivamente eletto al Senato nelle liste del Pd, ha in seguito rassegnato le dimissioni da parlamentare per incompatibilità con le rigide logiche partitiche.