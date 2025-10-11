Tajani rilancia un video da Gaza con il Tricolore, ma l’autore lo smentisce: la figuraccia del ministro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rilanciato un video girato a Gaza in cui compare la bandiera italiana accanto a quella palestinese, presentandolo come un segno di riconoscenza verso il Governo. L’autore, il pattinatore Mohammed, ha smentito precisando che il ringraziamento era rivolto al popolo italiano per le manifestazioni di solidarietà.

Il ministro Tajani e il video con il tricolore da Gaza

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha pubblicato sui suoi profili social un video proveniente da Gaza, in cui si vede un pattinatore palestinese con un bambino in braccio che sventola le bandiere della Palestina e dell’Italia.

“Il Tricolore sventola anche a Gaza. Segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia. Viva la pace!”, ha scritto il titolare della Farnesina, interpretando le immagini come un ringraziamento diretto al governo italiano per le sue iniziative diplomatiche.

ANSA Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che è incappato in una figuraccia dopo aver ripubblicato un video con la bandiera tricolore a Gaza

La scelta di rilanciare quel filmato ha però subito sollevato critiche e contestazioni, perché il significato originario non corrisponde a quanto dichiarato dal ministro.

Il messaggio originale dell’autore

Il video era stato diffuso inizialmente dal pattinatore palestinese Mohammed, allenatore del Gaza Freedom Skaters, che nelle sue pubblicazioni aveva ringraziato il popolo italiano per le manifestazioni di solidarietà e per gli scioperi organizzati a sostegno della Palestina.

“Oggi alzo insieme la bandiera della Palestina e quella dell’Italia per dire grazie di cuore a tutti voi che siete stati con noi in questi giorni difficili”, ha scritto l’autore, specificando che la sua gratitudine era rivolta ai cittadini scesi in piazza e non alle istituzioni italiane.

Mohammed, dopo aver visto il video rilanciato dal ministro con il logo della Farnesina, ha protestato direttamente nei commenti, contestando l’uso del suo contenuto senza autorizzazione e chiedendo di essere citato come autore originale, altrimenti pronto a segnalarlo per violazione di copyright.

Le reazioni e le accuse di manipolazione

La vicenda ha innescato un’ondata di polemiche. L’autore ha ribadito che il ringraziamento era indirizzato unicamente al popolo italiano e non al governo, mentre diverse testate hanno ricostruito la diffusione del video, evidenziando anche le differenze tra la versione originale e quella riproposta dal ministro, compresa la colonna sonora e le didascalie.

Le opposizioni hanno parlato di “un abuso a fini di propaganda”, accusando Tajani di aver distorto il messaggio e di averlo trasformato in un sostegno istituzionale al governo Meloni.

Secondo molte delle critiche arrivate a Tajani, il gesto del ministro avrebbe manipolato la narrazione di un contenuto nato per esprimere solidarietà popolare e non per accrediti politici.