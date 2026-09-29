Tajani scarica Vannacci dal centrodestra dopo la vittoria alle elezioni suppletive in Calabria, "non serve"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La vittoria del centrodestra con Fabio Roscioli alle elezioni suppletive in Calabria per la Camera segna la definitiva rottura tra Antonio Tajani e Roberto Vannacci. Il segretario di Forza Italia ha rivendicato il successo isolando il movimento del generale, fermo al 10%, affermando che un’alleanza con lui “non serve” e che la coalizione sa vincere autonomamente.

La vittoria del centrodestra alle elezioni suppletive in Calabria

Il candidato di Forza Italia e del centrodestra Fabio Roscioli si è aggiudicato il seggio alla Camera nel collegio di Reggio Calabria-Locri alle elezioni suppletive, superando la soglia del 52% dei consensi.

Lo scrutinio ha visto prevalere Roscioli su Frank Benedetto, candidato del centrosinistra fermo al 36,1%, e su Domenico Giannetta, esponente di Futuro Nazionale sostenuto da Roberto Vannacci, che non è andato oltre il 10,04%.

L’affluenza si è fermata al 22,34%, un dato fisiologicamente basso ma in linea con altre tornate della stessa tipologia. Il neoeletto deputato è stato definito da Antonio Tajani come “un candidato credibile, un avvocato che in questa fase può essere utile alla Calabria grazie ai suoi rapporti a Roma”.

L’affondo di Tajani contro Vannacci

A spoglio concluso, il ministro degli Esteri e segretario azzurro Antonio Tajani ha utilizzato l’esito delle urne per chiudere ogni porta a Futuro Nazionale e al suo leader.

Intervistato da La Stampa sull’ipotesi di una futura intesa con il generale, Tajani è stato netto: “Non serve. Il centrodestra ha dimostrato di saper vincere autonomamente, con un risultato superiore a ogni aspettativa”. Il leader di Forza Italia ha poi attaccato la strategia del movimento rivale: “È stato Vannacci a candidarsi contro di noi e a cercare di farci perdere, non c’è molto altro da aggiungere”.

“Il voto utile tanto invocato è stato quello alla nostra coalizione, utile per sconfiggere la sinistra. Futuro Nazionale si è schierato contro di noi, ci ha attaccati e insultati, dicendo che sarebbe stata la nostra Sassonia. Alla fine è stata la loro – ha poi aggiunto Tajani – Abbiamo vinto anche se tutti ci davano in difficoltà, e per me contano solo i fatti”.

I commenti sui social

Giorgia Meloni sottolineato con un messaggio sui social la tenuta dell’alleanza: “Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori”.

Tajani ha poi ribadito la centralità del proprio partito sul territorio: “Forza Italia stravince nelle suppletive di Reggio Calabria, trainando il centrodestra con il nostro candidato Fabio Roscioli. È la conferma della forza del nostro partito sul territorio, del suo radicamento tra la gente e della capacità di attrarre cittadini e categorie su idee serie, condivise e popolari”.

Anche la capogruppo di Forza Italia al Senato Stefania Craxi ha ridimensionato il peso degli avversari: “Il risultato ottenuto da Futuro Nazionale è riconducibile più al consenso in ritirata di Giannetta che non a un presunto ‘effetto Vannacci’ che semplicemente non c’è stato. A Reggio Calabria lo spazio per Futuro Nazionale non si è aperto”.