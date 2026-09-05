Talpa al Pentagono e fuga di notizie, Donald Trump furioso usa la macchina della verità sui generali

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Donald Trump mette sotto torchio i suoi ufficiali dopo la recente fuga di notizie che spifferava come gli Usa fossero carenti di armi e munizioni. Furioso, il presidente statunitense ha sottoposto i vertici militari alla macchina della verità per capire chi fosse la gola profonda. Dal Pentagono non commentano ma ribadiscono di prendere sul serio la vicenda.

Donald Trump furioso per la fuga di notizie

Circa cinquanta tra i più alti vertici militari degli Stati Uniti sono stati sottoposti al test del poligrafo per espressa volontà di Donald Trump.

Il provvedimento è arrivato come conseguenza e nell’ambito dell’indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi americane impegnate nel conflitto con l’Iran.

Indagine su chi ha svelato i segreti Usa

Diverse fonti hanno riportato la notizia, aggiungendo quello che hanno scoperto attraverso le loro fonti. Secondo Cbs il tutto è partito dalla reazione furente del Potus dopo la fuga di notizie.

Nelle scorse settimane alcune indiscrezioni pubblicate dai media parlavano della carenza di armi e munizioni delle forze armate americane e, soprattutto, di missili a corto raggio e Patriot. Secondo quanto trapelato, di fatti, erano stati usati più missili di quelli che si stavano producendo. Per questo motivo – e per essere sempre pronti a un eventuale attacco della Cina – la Casa Bianca avrebbe rallentato la pressione in Medio Oriente.

Queste informazioni erano appannaggio di un numero ristretto di persone anche perché si temevano possibili ingerenze dell’intelligence straniera. Anche per questo motivo, il presunto tradimento ha fatto andare su tutte le furie il presidente Trump.

Generali sottoposti alla macchina della verità

Al test della macchina della verità sono stati sottoposti 50 membri dello stato maggiore congiunto delle forze armate statunitensi, tra essi anche funzionari del Us Central Command e comandanti di unità di combattimento.

A loro è stato chiesto se avessero divulgato informazioni classificate ai membri della stampa. Come riportato dal New York Times che cita l’ex contrammiraglio Donald J. Guter, mai il test era stato applicato in modo così ampio o a un livello così alto.

Donald Trump ha commentato così: “Sono solo fake news, abbiamo armi e munizioni in abbondanza“. Il Pentagono non è entrato nel merito con il portavoce Sean Parnell ma ha sottolineando la gravità delle fughe di notizie riservate e spiegato che prende estremamente sul serio la vicenda, continuando a indagare.