Tamara Ianni a Belve Crime di Francesca Fagnani, dalla denuncia agli Spada di Ostia alla vita sotto scorta

Tra gli ospiti della prima puntata di Belve Crime anche la collaboratrice di giustizia Tamara Ianni. La donna ha svelato a Francesca Fagnani la spirale di violenza e minacce con cui il clan Spada di Ostia ha vessato la sua famiglia e che la convinsero a testimoniare. Le sue confessioni hanno permesso l’arresto di 32 persone.

Belve Crime: Francesca Fagnani intervista Tamara Ianni

Tra gli ospiti della prima puntata di Belve Crime c’è anche Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia dal 2018.

Nel corso della puntata del 10 giugno, Ianni rivelerà alcuni retroscena sul clan Spada, che la portarono a collaborare con la giustizia, nonostante fosse anch’ella inizialmente inserita nell’ambiente criminale di Ostia.

La donna e il marito facevano parte del clan Baficchi, noto rivale degli Spada.

L’anteprima di Belve Crime già diffusa permette di anticipare parte del contenuto dell’intervista rilasciata dalla donna a Fagnani.

Violenze e minacce, poi la denuncia: “Felicità, ma anche tanta paura”

Nel corso della prima puntata di Belve Crime, Tamara Ianni, che si è presentata a Francesca Fagnani a volto coperto, racconterà della “disperazione” che l’ha portata a denunciare.

“Ricordo che un membro del clan Spada era venuto in casa mia con pistole e coltelli, assieme al signor Pelè (Enrico Spada), sieropositivo, che si era messo delle lamette in bocca per sputare sangue infetto di Aids addosso a mio figlio di due anni”: questa una delle terribili testimonianze della donna.

“Prendevo botte, mi entravano in casa di notte, mi volevano far prostituire, venivano con le pistole. Quando volevano toccare mio figlio non ce l’ho più fatta”, ha raccontato Ianni.

Attualmente, Ianni e il marito vivono sotto scorta: la testimonianza della donna ha permesso l’arresto di 32 persone.

Per questo, la donna ha svelato a Fagnani che, dopo gli arresti, ha provato “un senso di felicità, euforia ma anche tanta paura”.

Il potere degli Spada a Ostia

Gli Spada sono una famiglia, spesso denominata “clan”, che ha origini Sinti e si è trasferita dall’Abruzzo a Roma intorno al 1950.

Legati al clan dei Casamonica tramite attività commerciali, società e crimini, sono noti per reati quali minacce ed estorsioni con aggravante mafiosa.

Sono operativi a Ostia e, secondo alcune indagini, sarebbero implicati nella gestione delle case popolari del quartiere.